IBM s univerzitami vyvine kvantový počítač s 10 000 qubity, výrazně překoná ty současné

Japonský Národní institut pokročilých průmyslových věd a technologií (AIST) a IBM hodlají vyvinout kvantový počítač s 10 000 qubity, což je 75× více než mají současné kvantové počítače. V kvantovém počítání je qubit základní jednotkou informace, podobně jako je v klasických počítačích binární bit, a poskytuje přibližnou představu o výkonu. Nejpokročilejší kvantové počítače mají v současnosti 133 qubitů.

IBM bude spolupracovat s Univerzitou v Tokiu a Univerzitou v Chicagu, přičemž během příštích deseti let může počítat s investicemi ve výši 100 milionů dolarů (v přepočtu aktuálním kursem asi 2,3 miliard korun). Jedná se o první spolupráci IBM s cizími vědeckými institucemi v oblasti kvantového počítání v tak velkém měřítku.

Skoro stokrát výkonnější kvantový počítač

Současné technologie umožňují stavbu kvantových počítačů s až 5 000 qubity. Aby bylo možné dosáhnout 10 000 qubitů, bude nutné vyvinout nové technologie, které budou energeticky efektivní a zvládnou chyby způsobené šumem. Jedním z kroků je modulární design, který umožní propojení více kvantových procesorů​.

Obě strany se také zaměří na vývoj polovodičů a supravodivých integrovaných obvodů, které jsou nezbytné pro kvantové počítače nové generace. Kvantové počítače fungují při velmi nízkých teplotách blízko absolutní nuly, a proto je nutné mít k dispozici polovodiče a obvody, které vydrží extrémní teploty. Do tohoto projektu se zapojí také japonští výrobci komponent, kteří budou mít privilegovaný přístup k novým kvantovým systémům.

IBM očekává, že do roku 2025 začne prodávat kvantové počítače s 1 000 qubity. Spolu s japonským institutem pak bude přesvědčovat firmy, aby tyto počítače využívaly. Institut přispěje tím, že bude například ve farmaceutických firmách školit praktické využívání kvantových počítačů. Bezprecedentní kvantový superpočítač s 10 000 qubity by měl být připraven k použití do roku 2029.

V čem jsou kvantové počítače lepší?

Kvantové počítače pracují jinak než běžné počítače. Místo klasických bitů, které mohou mít hodnotu buď 0, nebo 1, používají kvantové bity (qubity), které mohou mít díky jevu zvanému superpozice hodnotu 0 i 1 současně. V praxi to znamená, že mohou zpracovávat mnohem více informací najednou.

Kvantové počítače se budou vyznačovat tím, že dokážou řešit problémy, které jsou pro dnešní superpočítače neřešitelné. Očekává se, že pomohou při objevování nových léků, zlepší logistiku prostřednictvím efektivnějších distribučních tras a nabídnou řadu dalších funkcí.

Podle vědců bude hardware kvantových počítačů muset dosáhnout úrovně 20 000 až 30 000 qubitů, aby je bylo možné komerčně využívat. Současné kvantové počítače jsou zatím schopné pracovat s mnohem menším počtem qubitů, což je omezuje hlavně na výzkumné a experimentální aplikace​.

Dosažení vyšší úrovně bude znamenat nutnost překonat mnoho technických výzev, jako je například zlepšení stabilizace qubitů a jejich ochrana před chybami způsobenými okolním prostředím. Bude také vyžadovat efektivnější způsoby řízení qubitů a jejich propojení do větších systémů.