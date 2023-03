Před 40 lety přišlo druhé IBM PC. Model XT zavedl pevný disk a časem i „dnešní“ klávesnici

Píše se 8. březen 1983 a IBM představuje nové PC XT. Nástupce prvního písíčka byl spíš zklamáním. Vypadal stejně jako dva roky starý předchůdce, nebyl o nic rychlejší, ale měl pár užitečných změn, které z něj dělaly o něco lepší počítač. To však spíš proto, že původní model byl kvůli tlaku na cenu a brzké uvedení na trh hodně osekaný.

XT proto možnosti rozšiřoval (odtud i název eXTended).

Zůstal procesor Intel 8088 s taktem 4,77 MHz, ale měl více paměti. První PC začínalo na 16 kB, u XT byl standard 128 kB .

s taktem 4,77 MHz, ale měl více paměti. První PC začínalo na 16 kB, u XT byl standard . Počítač už měl v základu pevný disk s kapacitou 10 MB . Ke staršímu modelu se HDD dalo dokoupit zvlášť.

. Ke staršímu modelu se HDD dalo dokoupit zvlášť. Zrušil se konektor pro kazetovou mechaniku, protože ta se v PC světě neujala.

Zvýšil se počet rozšiřujících slotů ISA z pěti na osm.

XT se dodával s novějším systémem PC DOS 2.0.

Možnost připojit až osm karet byla klíčová, tehdejší základní desky měly jen omezenou výbavu a procesory nebo čipsety neobsahovaly obvody, které jsou pro ně dnes typické. Řadiče pro FDD, HDD či grafická karta byly zvlášť. Kdo chtěl paralelní nebo sériové porty kvůli připojení tiskárny a dalších periferií, potřeboval kartu. Zvlášť byla i síťovka a pomocí ISA se dala připojit i rozšiřující RAM.

IBM PC (5150) IBM PC XT (5160) CPU Intel 8088 (4,77 MHz) RAM 16–320 kB 128–640 kB HDD - 10–20 MB FDD 5,25", 160/320 kB 5,25", 180/360 kB grafika MDA, CGA zvuk 1kanálový PC speaker rozšíření 5× ISA, 1× DIN 8× ISA rozměry 50 × 41 × 14 cm hmotnost 15 kg

Kompletně přepsaný PC DOS 2.0 byl také důležitý. Zvýšil kapacitu 5,25" disket za 160 a 320 kB (jedno- a oboustranných) na 180 a 360 kB. Zavedl podporu pevných disků a také podadresářů. Šel také snadněji rozšiřovat o nové ovladače. Kvůli tomu se i zvětšil a v RAM už zabíral 28 kB místo původní 12.

Po čtyřech letech skončil

IBM PC XT se prodával až do dubna 1987, kdy už byl na trhu mnohem lepší IBM PC AT. Během čtyř let existence IBM připravilo i několik revizí s různou výbavou, například větším diskem, 3,5" disketami nebo lepší grafikou.

Jedna z nich v roce 1985 přinesla i novou klávesnici, upravenou verzi IBM M, od níž se odvíjí i ty dnešní. Zavedla rozložení se 101 tlačítky, horním řádkem funkčních kláves, šipkami, blokem Home, Insert… a odsazenou numerickou částí. IBM M ale byla dostupná i pro PC AT a původně vznikala pro terminál IBM 3161.



Původní klávesnice Model F dodávaná k IBM PC a prvním revizím PC XT (foto: Raymangold22 / Wikipedia)

IBM PC XT se prodával za 4995 dolarů, což by po započtení inflace dělalo dnešních 15 000 dolarů (336 000 Kč bez DPH). Počítač si můžete vyzkoušet v emulátoru na PCjs.org.