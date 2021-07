I vy se můžete stát expertem na Facebooku. Stačí, když vás nominuje pár kamarádů

Občas se stává, že skupiny na Facebooku jsou velké, lidé píší příspěvky jeden přes druhý, a pokud člověk není vyloženě zasvěcený do tématu, možná neví, jakým zprávám a od koho dávat větší váhu. Právě kvůli těmto situacím míří na Facebook novinka – členové skupin budou moci jakéhokoliv diskutujícího nominovat do pozice tzv. experta. Díky tomu lidé budou vědět, že tato osoba toho o tématu ví nejvíce a lze jejímu úsudku věřit.

Je to podobné jako u administrátorů skupin, experti budou mít vedle sebe speciální štítek s nápisem group expert (expert skupiny). O tom, kdo se stane tímto expertem, rozhodnou sami členové, logicky by pozici měl získat člověk, jenž je do problematiky nejzasvěcenější. V ideálním případě ve skupině například o vaření profesionální kuchař a podobně.

Tito experti budou mít speciální pozici, ačkoliv jejich příspěvky nebudou viditelnější a nebudou upřednostňovány. Dostanou ale možnost pořádat živé odpovídání na otázky, mimo jiné skrze audio místnosti. Pokud by se ukázalo, že lidé na pozici nestačí nebo se neosvědčí, administrátoři jim titul mohou odebrat.

Facebook také testuje funkci, že administrátorům dá doporučovací nástroje, kteří členové, ale i nečlenové, by se na experty hodili. Toto je ovšem v současné chvíli zaměřeno pouze na fitness či hraní videoher, jelikož v této oblasti snadno identifikoval témata, o kterých lidé často hovoří.

Jde o další ze série změn, které sociální síť v posledních týdnech ve svých skupinách provedla. Administrátoři například nedávno dostali větší zodpovědnost, aby mohli efektivně kontrolovat, zda diskutující dodržují pravidla a nešíří nesmysly. Na členy zveřejňující nepravdy rovněž míří větší postihy. Experti jsou jen dodatečný způsob, jak ukázat na někoho věrohodného.