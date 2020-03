I váš počítač může hledat lék na koronavirus. Co potřebujete vědět o Folding@home

Folding@home, zkráceně též FAH nebo F@h, je projekt, zabývající se simulací skládání proteinů . 1. října 2000 ho vytvořil profesor Vijay Pande, který ho vedl až do roku 2019. Dnes běží pod záštitou Stanfordovy univerzity, která by měla být garantem toho, že aplikace opravdu dělá jen to, co má, a netěží například v něčí prospěch Bitcoiny.

Předtím, než protein může plnit svou roli, se musí složit do funkční trojrozměrné struktury. To je proces, který se často děje spontánně a je závislý na interakcích v rámci jeho aminokyselinové sekvence a reakcí aminokyselin s jejich okolím. Porozumění skládání je tedy rozhodující pro pochopení toho, co protein dělá a jak funguje, a je považováno za svatý grál výpočetní biologie.

Jak ovládat a nastavit klienta Folding@home

Aplikace Folding@home se po spuštění usadí v panelu rychlého spuštění, odkud je možné přes kontextovou nabídku měnit její prioritu, případně pozastavit činnost. Základní nastavení lze provádět přes webové rozhraní dostupné na adrese client.foldingathome.org.



Webová aplikace

Zde můžete klepnutím na odkaz Change identity nastavit jméno (Name), pod kterým budete figurovat ve statistikách, případně zadat číslo týmu (Team Number), do kterého se hodláte připojit (v případě týmu Zive.cz je to číslo 235910). Pokud chcete mít jistotu, že vaše jméno nepoužije nikdo další, můžete si na stránce Get Passkey požádat o vydání bezpečnostního klíče, který obdržíte na zadanou e-mailovou adresu.



Nastavení jména a týmu

Ve webovém rozhraní můžete pomocí rozbalovací nabídky I support research fighting zvolit, s výzkumem které nemoci chcete pomáhat. Na výběr je Alzheimerova choroba, rakovina, Huntingtonova choroba, nebo Parkinsonova nemoc. COVID-19 v nabídce zatím není, takže pokud chcete pracovat i na vědeckém výzkumu tomto onemocnění, ponechte volbu Any disease. V takovém případě bude váš klient zpracovávat různé projekty, včetně těch zabývajících se koronavirem.

Ve webovém rozhraní je možné sledovat, jak procesor a grafická karta vašeho stroje zpracovávají přijatá data. K vidění je průběh v procentech, předpokládaný počet bodů, jež obdržíte za dokončení i očekávaná doba běhu. V pravé dolní části se pak dočtete podrobnosti o výzkumu, na němž se váš stroj aktuálně podílí. Další detaily o projektu, jeho garantovi a vědeckém zařízení získáte po klepnutí na odkaz Learn more.



Informace o projektu

Velmi zásadními ovládacími prvky jsou táhlo Power a přepínač When. Jejich pomocí můžete nastavit výkon, který klientské aplikaci přidělíte (Light/Middle/Full) a kdy bude počítat (While I'm working – i během toho, kdy s počítačem pracujete/Only when idle – pouze, když na PC nic neděláte). Tlačítkem Stop Folding pak probíhající výpočty úplně zastavíte.

Při používání webového rozhraní v prohlížeči Chrome jsme bohužel opakovaně naráželi na to, že se aplikace po nějaké době samovolně opakovaně obnovovala, takže nebylo možné provádět její nastavení. V takovém případě stačí v Nastavení-Vymazat údaje o prohlížení zvolit položku Obrázky a soubory v mezipaměti a stisknout tlačítko Vymazat data.