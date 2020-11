I ty nejvýkonnější 64jádrové procesory AMD Epyc můžete mít v miniaturní základní desce pro domácí PC

Pokud jde o serverové platformy, obvykle si lze vybavit velké základní desky se spoustou portů s možností připojit velké množství dalších komponent. ASRock ale ukazuje, že to jde velmi dobře i v malém balení, a to i přes to, pokud chcete použít nejvýkonnější serverové procesory na světě.

Nová základní deska ASRock ROMED4ID-2T je totiž ve formátu Mini-ITX a používá socket SP3. Ten je určen pro serverové procesory AMD Epyc (série 7002, Rome), které jsou k dispozici až v 64jádrovém provedení.

Vzhledem k velikosti patice (LGA4094) se nelze divit vtipnému rozložení, kdy socket zabírá obrovskou část celé základní desky. K dispozici jsou ale čtyři sloty pro operační paměti DDR4 (RDIMM/LRDIMM), které pojmou kapacitu až 1 TB rozloženou v rámci 256GB modulů.

Formát Mini-ATX s velikostí 17 × 20,8 cm pochopitelně přináší omezení, takže je k dispozici pouze jediný slot PCI Express 4.0 pro případnou grafickou kartu nebo různé specializované karty nebo adaptéry pro zapojení většího množství NVMe SSD pro vyšší rychlosti nebo naopak zálohy. Pro M.2 SSD lze ale využít i samostatný port přímo na desce.

Síťové technologie jsou pro servery velmi důležité, takže má deska dva ethernetové porty s rychlostí 10 Gb/s (řadič Intel X550-AT2), jeden gigabitový ethernet a mezi dalšími porty jsou i dva USB 3.2 (Gen1) a výstup VGA. Můžete si tak postavit malý síťový počítač s pořádným výkonem. Zatím ale nevíme, kolik deska bude stát.

Ukázka superpočítače Frontier s procesory AMD Epyc: