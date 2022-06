I na starých počítačích se nabízí upgrade na Windows 11. Zázrak? Ne, chyba

Zatímco Microsoft dokončuje podzimní verzi Windows 11 a čerstvě ji nabídl v konzervativním testovacím okruhu Release Preview, někteří si všímají změny, která oznámena nebyla. Nebylo proto jasné, jestli se jednalo o chybu, nebo záměr.

Hlášení se objevují na Redditu od lidí s různými počítači. Je to právě verze 22H2, kterou jim teď Windows Update nabízí k instalaci, ačkoli do této chvíle služba tvrdila, že počítač s Jedenáctkami vůbec není kompatibilní. Operační systém jednak vyžaduje TPM 2.0, jednak poměrně mladý procesor.

Verze 22H2 se ale nabídla mj. strojích s Core i7-3770 z roku 2012, s Core i7-6700K z roku 2015 nebo s o rok mladším Core i5-7200U. Hlášení je mnohem víc. Rozmyslel se Microsoft? Jedenáctky na starších počítačích typicky běží, omezení je do značné míry umělé. Kdyby se Redmondští teď rozhodli otevřít stavidla, bylo by to pro spoustu lidí jako plivanec do tváře, byť by spoustu dalších patrně potěšili.

Chyba, potvrdil potichu Microsoft

Jedenáctky mají podpořit prodej nových počítačů. Když už Microsoft sebral dost odvahy, aby si své nezvykle přísné požadavky prosadil, lze jen obtížně věřit, že by je vzal zpátky. Windows 11 se prodávají, už není cesty zpátky. Ústup by dával smysl snad jen tehdy, kdyby Redmondští chtěli maximálně rozšířit uživatelskou základnu Jedenáctek. K tomu neexistuje žádný indikátor.

Když prosazovali Desítky, tak si vytyčili, že je chtějí dostat na miliardu zařízení. S jejich nástupcem se situace neopakuje. Nejsem si ani jistý, co by to Microsoftu přineslo. Vyhovuje mu situace, kdy prodává nový operační systém. Vyhovuje to také jeho partnerům. Není důvod být zbytečně štědrý, kdybych to formuloval cynicky. Nedávno i firma testovala hlášku upozorňující, že systém používáte na nesprávném hardwaru.

Pokud se ovšem jedná o přešlap, je to přešlap velkých rozměrů. Ačkoli z praxe víme, že by s Jedenáctkami na starším hardwaru neměly být významné problémy, oficiálně je to nepodporovaný systém. Doručit systém na nepodporovaný hardware a riskovat potíže, to není zrovna malá chyba. Že jde o chybu, naznačuje Jen Gentleman z vývojového týmu Windows.

Podotýkám, že Windows 11 verze 22H2 jsou nabízeny v rámci programu Insider, nezjevují se tedy úplně komukoli. Podle Gentleman instalace skončí chybou.

Zdroje: Jen Gentleman 🌺 / Twitter | Reddit (1, 2) via Thurrott.com