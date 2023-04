I 50 Kč může rozhodnout. Jimmy Wales prosí, aby lidé přispěli Wikipedii

Wikipedii si každý měsíc přečte několik miliard lidí, na její provoz ale přispívají jen 2 % z nich. Zakladatel a šéf neziskové organizace Wikimedia Foundation proto včera znovu vyzval čtenáře, jestli by nechtěli přispět na provoz.

Stačí jednorázových 50 Kč, ale poslat lze i víc, případně je možné nastavit pravidelné měsíční platby. Platit lze kartou, PayPalem přes Google Pay nebo Apple Pay. Přispět lze také převodem v eurech pomocí příkazu SEPA a k dispozici jsou i jiné způsoby.

„Wikipedie je jiná. Žádná reklama, žádné předplatné, žádné paywally. Ty sem nepatří. Wikimedia Foundation naopak spoléhá na čtenáře, kteří podporují technologie, díky nimž je možné Wikipedii a naše další projekty provozovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci, nehrozí, že by někdo Wikipedii koupil a udělal si z ní své osobní hřiště,“ píše Wales.

Wikipedie je nejnavštěvovanější web světa, který neobsahuje reklamy, ani nepodmiňuje čtení přímými platbami. Žije jen z dobrovolných příspěvků, které mají pokrýt náklady na provoz nejen svobodné encyklopedie, ale též sesterských projektů jako Commons, Wiktionary, Wikibooks, Wikiquote, Wikiversity a další. Pro nadaci k loňskému podzim pracovalo okolo 700 lidí.

Jedna z výzev (je několik druhů) visících na Wikipedii

Loňský fiskální rok, který skončil 30. června 2022, byl vůbec prvním, kdy příjmy nadace nerostly. Podle zatím neauditových výsledků činily 154,7 milionu dolarů, o rok dříve to bylo 162,9 milionu. Zároveň však výrazně vzrostly náklady ze 111,8 milionu na 146 milionů. Statistiky jednotlivých let můžete sledovat na této stránce.

Díky přebytkům z let minulých by však Wikimedia chvíli vydržela. Celková hodnota všech aktiv činila (k roku 2021) asi 240 milionů dolarů. Polovina je v různých fondech, akciích, spořicích účtech a na jiných krátkodobých investicích. V penězích nebo jejich ekvivalentech má necelých 87 milionů, takže by to pokrylo asi půlroční provoz.

Příjmy a výdaje Wikimedia Foundation