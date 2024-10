Hurikán Helene smetl město významné pro výrobu polovodičů. Těží se tam nejčistší křemen

Přes 170 mrtvých, více než milion lidí bez elektřiny, přívalové vlny o výšce několika metrů, řeky na rekordních hodnotách… hurikán Helene v USA napáchal nesmírné škody. Zasáhl i malé město v Severní Karolíně, které je kritické pro výrobu polovodičů a technologický svět má obavy, jak dalekosáhlé důsledky to bude mít.

Hurikán Helene se prohnal USA tento týden, zasáhl šest států. Jedním z nich byla Severní Karolína, ve které se nachází malé městečko jménem Spruce Pine. Na první pohled nepůsobí nijak výjimečně – žije zde sotva 2200 lidí – ve skutečnosti ale jde o místo globálního významu.

Těží se tu totiž nejčistší křemen světa, který je klíčovým pro výrobu současných polovodičů. Těžbu zajišťují dva doly, provozují je společnosti Sibelco a The Quartz Corp a oba dva musely těžební činnost kvůli hurikánu přerušit.

Situace ve městě je podle agentury AP zlá, televize CNN dokonce mluví o „šílené urovni devastace”. Živel město zničil, nefungují tu telekomunikace a to málo informací, co se podařilo získat, se týká záchrany lidských životů. V tuto chvíli tak není jasné, jestli jsou doly poškozeny, v každém případě se v nich momentálně nepracuje.

I kdyby však nebyly poškozeny, narušena je okolní infrastruktura, někteří pracovníci byli evakuováni do vzdálenějších oblastí, to vše obnovení provozu komplikuje. V době psaní textu těžba stála už týden, doly byly uzavřeny před příchodem hurikánu.

Zdejší křemen? Téměř nenahraditelný

Situace vyvolává velké obavy, přerušená těžba by mohla na několik týdnů ovlivnit dodávky čipů po celém světě. Souvisí to s tím, jak se vůbec křemíkové čipy vyrábějí. Stručně - je potřeba roztavit polykrystalický křemík, jenže to lze jen v nádobách, které s ním nebudou chemicky reagovat a ještě jsou odolné extrémním teplotám. Pro tyto nádoby se používá mimořádně čistý křemen. A ten se těží právě ve Spruce Pine.

Podle agentury AP 70 až 90 procent všech křemenných tavících nádob (kelímků) globálně používaných při výrobě polovodičů pochází z křemene z těchto dvou dolů, které jsou momentálně uzavřené.

„Pokud byste chtěli určit jeden důlní komplex, který má zásadní význam pro výrobu polovodičů a také pro průmysl solárních panelů, byly by to doly Sibelco a The Quartz Corp ve Spruce Pine,” cituje CNN Seavera Wanga, ředitele energetického a klimatického programu výzkumného centra The Breakthrough Institute.