Optimus vám vezme práci. Muskův robot se rychle vyvíjí a bude stát jen půl milionu korun

Tesla se hodně zaměřila na efektivitu a výdrž robota na baterii. Přeci jen pokud by robot zvládl pracovat jen hodinu a vybíjel baterii i v klidu, asi by těžko nahradil člověka.

Když Musk v srpnu roku 2021 na první prezentaci dne umělé inteligence oznámil, že Tesla bude vyvíjet vlastního robota, vzbudilo to poměrně negativní ohlasy a také pesimistické odhady, že je to zase jeden z dalších vzdušných zámků Elona.

Půl milionu korun

Elon Musk odhaduje, že při hromadné výrobě těchto robotů by v první fázi měla být cena jednoho kolem 20 tisíc dolarů, tedy půl milionu korun. A netřeba dodávat, že Elon Musk a Tesla už ukázala, že dokáže rozjet hromadnou výrobu opravdu bezkonkurenčně rychle a vyrábět nejefektivněji oproti jiným automobilkám.

Když se to vezme obecně, Optimus zatím nepředčí roboty od Boston Dynamics, kteří už umí salta, tancovat a podobně. To co je neuvěřitelné, že Boston Dynamics trvalo více než 10 let se dostat do této fáze. Tesle stačil jeden jediný rok a je už na velmi podobné úrovni s mnoha vylepšeními, které Boston Dynamics nemá a vzhledem k tomu, že se jich Googlu zbavil, asi jen tak mít nebude.

Lze očekávat, že Tesla podobně jako u elektromobilů předběhne celý trh a stane se vládcem nové robotické éry tohoto století, která bude mít nedozírné následky na celosvětovou ekonomiku.

Zatímco auto je pěkný produkt a byznys, kde se dají vydělat obrovské peníze díky obrovské poptávce a užitnosti, lidská práce miliard lidí je o několik úrovní hodnotnější segment, kterou čeká revoluce.

Co to bude znamenat pro cenu lidské práce? Vždy platilo, že čím jednodušší a opakující se práce, tím dříve bude nahrazena strojem. S umělou inteligencí ale tento princip přestává platit, protože už je možné nahradit i intelektuální nebo uměleckou činnost (viz DALL-E a podobné) a vždy, když někdo tvrdil, že něco „počítač“ nikdy nedokáže, nakonec tomu tak bylo a dřív, než se čekalo.

Jakým způsobem ochránit citlivou ekonomiku po celém světě? Bude to jistě na dlouhou politickou a byznysovou debatu, ale nejspíše se nevyhneme kombinaci univerzálního příjmu pro všechny a daní z každého vyrobeného robota či provozu větších systémů umělé inteligence. Otázkou je, jak se tyto speciální daně nakonec efektivně propíší skrze celý vládní systém až do peněženek skutečných lidí, kteří už vlastně nebudou mít nic moc na práci.

A co až přijde éra, kdy se bude prosazovat právo robotů na lepší život bez otroctví? To už bude zase na jiný článek.

Celá prezentace Tesla AI Day 2022