Hudební vydavatelství si brousí zuby na metaverse. Už plánují virtuální koncerty

Foto: The Sandbox

Kdo chce držet krok s dobou, nějakým způsobem se připravuje na vstup do virtuálního světa metaverse, nehledě na to, jak vágní tento pojem zatím je. Své vlastní projekty postupně oznamují i hudební vydavatelství, chtějí v novém prostoru oproštěném od reality pořádat vystoupení svých interpretů. A jdou do toho opravdu naplno.

Poslední oznámení z tohoto směru přišlo od Warner Music Group. Uzavřelo partnerství se společností The Sandbox, která svůj vlastní metaverse založený na blockchainu už buduje a poskytuje v něm prostor pro tvorbu vlastních nejrůznějších virtuálních zážitků. Společně chtějí firmy vytvořit „hybridní hudební park spojený s koncertním prostorem“.

V něm se budou primárně konat virtuální koncerty, Warner Music Group má pod svými křídly interprety jako Eda Sheerana, Green Day nebo Bruna Marse, ti všichni by se mohli nového konceptu účastnit. Skalní fanoušci pak dostanou možnost si koupit vlastní prostor hned vedle plánovaného parku, musí ale počítat s tím, že bude adekvátně oceněný. Prodej začne v březnu.

„Hudební průmysl měl velká desetiletí v 80. a 90. letech, pak přišel Napster a nastal ústup. Totéž se stalo, když přišlo Spotify. Chceme být hnacím motorem, ne být pozadu,“ vysvětluje pro Coinbase viceprezidentka rozvoje Warner Music Group Oana Ruxandra a dodává, že společnost se v poslední době intenzivně zaměřuje na Web 3.0.

Podobné oznámení přišlo minulý měsíc i od konkurenční Universal Music Group, uvedla, že její interpreti dostanou digitální avatary, aby mohli vystupovat v budoucím metaverse. Vytvoří je firma Genesis, která také pracuje NFT oblečení a doplňcích využitelných ve virtuálním prostoru. Již nyní je jisté, že svého avatara dostane Justin Bieber, další v pořadí bude mimo jiné Rihanna.

V rámci prostoru The Sandbox pak vznikají i individuální spolupráce mezi hudebníky a metaverse, jmenovitě například Snoop Doggem, Deadmau5 nebo Stevem Aoki. I oni lákají například na to, že si vedle nich můžete koupit virtuální pozemky a následně přicházet na jejich hudební sešlosti. Samozřejmostí je vlastnit nějaké NFT z jejich merche.

Ačkoliv je metaverse zatím spíše koncept než cokoliv jiného a velká jména jako Elon Musk ho kritizují, zrovna koncerty jsou jedna z mála věcí, kde si přínos lze reálně představit. S virtuálními koncerty se během pandemie roztrhl pytel, jiná možnost, jak je pořádat, neexistovala. Takhle pro ně bude alespoň existovat jednotná platforma. Ale stále je tu v pozadí lehký dystopický podtón, kterého se u metaverse zřejmě nikdy nezbavíme.