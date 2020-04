Huawei vyvíjí vlastní grafickou kartu. Čína se chce zbavit závislosti na Nvidii a AMD

Čína má celkem jasný plán označovaný jako „3-5-2“, který má za cíl v rámci všech čínských institucí letos vyměnit 30 % současného hardwaru a softwaru nepocházející od čínských výrobců, v roce 2021 by to mělo být dalších 50 % a v roce 2022 pak zbývajících 20 %.

Čína už má několik výrobců procesorů, pamětí a dalších komponent a nově se k tomu přidá i poměrně významný hardware – výpočetní grafické karty. O jejich vývoj se dle korejského deníku The Elec stará společnost Huawei. Právě Huawei má v oblasti serverů obrovské zkušenosti a vyvíjí řadu kritických komponent (například i 64jádrový procesor Kunpeng 920 s architekturou ARMv8). V nejnovějším případě jde i o specializované akcelerátory pro umělou inteligenci Ascend 910, které poskytují až 256 TFLOPS výkonu s přesností FP16 a 512 TOPS s INT8. Tyto hodnoty jsou dvakrát vyšší, než u nejlepší výpočetní grafiky od Nvidie – Tesla V100.

Důvodem je také to, že Huawei už dávno používá pro výrobu různých čipů pokročilou 7nm výrobu od TSMC, zatímco Nvidia stále spoléhá na 12nm výrobu. Podle informací se tak Huawei snaží přetahovat nejlepší inženýry od Nvidie i AMD, aby vývoj probíhal co nejrychleji a podařilo se dostat produkt na trh co nejdříve. Hlavním cílem jsou výkonné servery, datacentra a superpočítače, kde je situace s ovladači jednodušší.

Zatím nelze předpokládat, že by Huawei mělo v blízké době ambice nějak zasáhnout v oblasti her, kde vládnou Nvidia s AMD a tento rok se k nim pokusí přidat i Intel. Kromě hardwaru je u počítačových her další složitost v podobě ovladačů a softwarové kompatibility, s čímž má i po letech problém také Intel. Huawei má ale dostatek prostředků, aby něco takového mohlo do budoucna teoreticky uskutečnit.