Huawei je připraven nahradit Intel i Windows. Letos uvede počítače s vlastním CPU i OS

Huawei loni rozjel další etapu, jak získat nezávislost. Loni v létě představil vlastní operační systém – či spíš rodinu operačních systémů se stejným jádrem – HarmonyOS. Ten by firma chtěla nasadit na veškerou myslitelnou elektroniku od televizorů a sluchátek, přes reproduktory a hodinky až po mobily a počítače. Především u posledních dvou zmíněných by měl zadní vrátka, pokud by již nechtěl či nemohl využít Android a Windows.

Magazín Huawei Central si na čínské sociální síti Weibo všiml příspěvku jednoho známého insidera, který říká, že do počítačů by HarmonyOS měl zamířit ještě letos. Huawei nejdřív zacílí na domácí trh a již je v kontaktu s městy a provinciemi, kam by počítače mohl dodávat. Postaral by se přitom o kompletní balík, neboť by šlo o PC postavená na jeho procesorech Kunpeng.

Informace nejsou tolik šokující. Firma na své loňské vývojářské konferenci odhalila roadmapu, podle níž letos vyjde HarmonyOS 2.0, jenž zamíří mj. do počítačů. V prosinci však mluvčí Huaweie prozradil agentuře Reuters, že uvedení HarmonyOS pro mobily, tablety a počítače není na pořadu dne.

Možná tím ale myslel jen mezinárodní trhy. Na nich totiž firma může prodávat počítače s Windows, protože Microsoft dostal od amerického ministerstva obchodu výjimku z uvaleného embarga. A u dotykových placek se Huawei spoléhá na open source variantu Androidu s vlastním ekosystémem HMS.

A co by mohly nové počítače nabídnout? Firma již pro průmyslové využití nabízí desku s procesorem Kunpeng 920 se čtyřmi či osmi jádry architektury ARMv8.2 a taktem 2,6 GHz. Nabízí čtyři sloty pro DDR4 s kapacitou až 64 GB, disponují šesti konektory SATA a dvěma M.2, dále pak deska nese čtyři USB 3.0, čtyři USB 2.0 a tři sloty PCIe 3.0 se 16, 4 a 1 linkou. Počítač pro koncové uživatele by pochopitelně mohl mít jinou výbavu a třeba i vyšší výkon. Kunpeng 920 se totiž vyrábí také ve variantě s až 64 jádry.