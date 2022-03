Hry se budou z SSD načítat téměř okamžitě. Do Windows 10 a 11 míří DirectStorage

Microsoft začal technologii DirectStorage používat nejprve v rámci herní konzole Xbox Series X/S. Hlavním důvodem je to, že je zaručená rychlost interního SSD, na které se mohou vývojáři her spoléhat, a tím pádem přepracovat systém nahrávání dat do operační paměti i paměti grafické karty.

Technologie DirectStorage konečně míří i na počítače, respektive operační systém Windows. Microsoft zveřejnil DirectStorage API (SDK), takže vývojáři mohou nové technologie zapracovat do her a umožnit tak načítání v řádu jednotek sekund. Technologie je určená pro rychlá NVMe SSD, kde je rozdíl oproti pevným diskům obrovský. Dosavadní principy načítání herních dat se přitom změnily jen minimálně právě kvůli tomu, že vývojáři museli stále udržovat zpětnou kompatibilitu a stávající rozhraní.

DirectStorage je součástí Windows 11, ale Microsoft oznámil, že bude funkční i na Windows 10. Hráči by ale podle Microsoftu měli preferovat právě Windows 11, které mají ještě dodatečné technologie pro optimalizaci výkonu úložiště. To se již dříve potvrdilo v rámci testů, byť záleží na konkrétní aplikaci.

Je otázkou, kdy se prvních her s podporou DirectStorage dočkáme. Lze očekávat, že se podpora objeví nejdříve u her, které už byly optimalizované pro Xbox Series X/S (2,4 GB/s) a tuto technologii používají. Dodatečnou změnu architektury načítání dat ale nelze příliš čekat u starších her. Větší rozšíření DirectStorage tak bude spíše v následujících letech.

Microsoft bude o DirectStorage pro počítače podrobně prezentovat na GDC 2022 a to 22. března. Jako první ukázkovou hrou bude Forspoken.