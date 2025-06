Hrou z brněnského Madfinger Games se chlubila Nvidia i Apple. Pak studio přežilo vlastní smrt a teď má nový finanční hit

Brněnské videoherní firmě Madfinger Games se s trochou nadsázky podařilo přežít vlastní smrt. Studio před lety ukázalo, že lze na chytrých telefonech provozovat graficky působivé akční hry, tituly z Brna na svých konferencích jako technické skvosty prezentoval třeba Apple nebo Nvidia. Pak na scénu vtrhla obří studia se značkami typu Fortnite, kterým malá česká firma nemohla konkurovat. Náklady na monetizaci her na mobilech navíc výrazně vzrostly. V Madfinger Games následně vše vsadili na jednu kartu a vytvořili taktickou hru pro počítače. Finanční výsledky ukazují, že jde o úspěch. Češi také mohli vyplatit čínského investora v podobě majitele TikToku.

Ukázka ze hry Gray Zone Warfare:

Madfinger Games se z vývoje her pro chytré telefony stáhli v roce 2023, když prodali práva na tituly jako Shadowgun nebo Dead Trigger do rukou švédské skupiny Embracer. Ta v Česku vlastní třeba i Warhorse Studios, tvůrce úspěšné série Kingdom Come: Deliverance, nebo brněnské studio Ashborne Games.