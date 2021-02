Jak najít hranice katastru obcí, abyste věděli, kde se můžete pohybovat

Představitelé vlády poslední hodiny napovídají, jak by mohla vypadat další a možná i mnohem přísnější uzávěra Česka. Zatímco zprvu veřejným prostorem létaly kraje, později i okresy a naposledy ministr vnitra leckoho šokoval, že by to mohly i být i obce a jejich katastrální území.

Jenže jak rychle zobrazit jejich hranice, abychom věděli, zdali ten remízek na kopci už náhodou nepatří sousední vesnici? A kde přesně končí Plzeň, Brno nebo třeba Olomouc? Rychle pomohou Mapy.cz v prohlížeči i na mobilu.

Podívejte se na video, jak na to.