Hrajeme si s GitHub Copilot. Umělá inteligence bude programovat za vás a pomůže zelenáčům

Pojďme to Copilotovi trošku znepříjemnit. Budu pokračovat v zápisu pole, ale místo obvyklé číselné řady napíšu let cisla = [1,9 a budu sledovat, jestli našeptávač pochopí, o co mi jde tentokrát:

Copilot použil klasickou a možná zbytečně zdlouhavou podobu smyčky for. Když mu ale trošku pomohu a napíšu for(let cislo , docvakne mu to a použije moderní variantu základního průchodu polem.

Nechme v kódu vygenerovanou předchozí číselnou řadu, ale chtěli bychom ji někam vypsat. K průchodu pole se ve většině jazyků zpravidla používá smyčka for a její varianty. A tak napíšu for :

Fajn, posuňme se trošku dál. Dejme tomu, že jsme si v HTML kódu vytvořili blok <div id="chlivek"></div> , do kterého chceme pomocí Javascriptu doplnit nějaký HTML obsah. Blok má ID chlivek , a tak Copilota požádám, ať mi vytvoří funkci pro doplnění obsahu do HTML elementu dle jeho ID. Začnu psát function printToId :

Copilot stáhne data

Máme funkci pro vkládání obsahu do HTML elementu, a tak si zkusme stáhnout nějaká data z webu a vložit je na stránku. Způsobů je celá řada – já vždy volím moderní Fetch API –, ale nechme to opět na Copilotovi. Začnu psát function getData(url a takhle to dopadne:



Copilot podle vzoru vytvořil asynchronní funkci pro stažení dat

Copilot doplnil zbytek funkce pomocí klasického API XMLHttpRequest s tím, že asynchronní funkce má dva vstupní parametry. URL a callback, který zpracuje výsledek.

Spojíme se tedy s API Wikipedie, stáhneme z ní úryvek o tom, co je to kokos, a výsledek vypíšeme opět do kontejneru DIV. Copilot nám pomohl pří úvodním návrhu a bude nám do toho kecat i ve zbytku kódu.



Copilot nám pomohl s kódem, a tak po načtení stránky můžeme vypsat, co je to kokos