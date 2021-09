Hráči stále více kupují grafiky od Nvidie. Podíl řady GeForce RTX 3000 se rychle zvyšuje

Jako každý měsíc i tentokrát vydal Steam, největší počítačová platforma s hrami na světě, hardwarové statistiky všech počítačů herních fanoušků. V srpnu se objevil celkem jasný trend, ze kterého má rozhodně radost hlavně Nvidia.

Největší změny se totiž tentokrát projevily u grafických karet, které už nejspíše reflektovaly větší dostupnost modelů od Nvidie a to jak v případě desktopových grafických karet, tak i notebookových.

U GeForce řady RTX 3000 se celkový podíl mezi hráči dostal meziměsíčně z 5,68 % na 7,75 %. Podobně dobře si vedly i modely grafik RTX 2000, které meziměsíčně stouply z podílu 14,61 % na 16,09 %.

Naopak u AMD je to zatím smutná prohra, protože podíl karet Radeon RX 6000 se zvýšil meziměsíčně z 0,4 % jen na 0,43 % a v případě generace starších Radeonů RX 5000 dokonce klesl z 1,9 % na 1,72 %. Odráží to nejen popularitu u hráčů, ale nejspíše i dostupnost, která je u grafik od AMD ještě horší než u Nvidie. Mnoho hráčů si navíc drží starší modely od Nvidie řady GeForce GTX 1600 (17,47 %) a GeForce RTX 1000 (26,54 %).

Zajímavostí z ostatních oblastí je, že o 3,2 % přibylo hráčů s Windows 7, což znamenalo pokles podílu Windows 10 o 3 %. Otázkou je, co to má znamenat. Možná nákup bazarových firemních počítačů pro děti do školy? Zkuste se zamyslet v diskuzi.

Naopak je vidět 4,12% růst počtu hráčů s 16 GB operační paměti. Průměrně největší počet hráčů má čtyřjádrový procesor, avšak o 2,88 % stoupl počet těch, kteří už mají šestijádro. O trochu (0,5 %) stoupl i počet hráčů s 8jádrovými procesory. Podíly ostatních vícejádrových čipů zatím klesají.

Průměrná kapacita grafické paměti je 6 GB (26,28 % hráčů) a 8 GB (22,33 %) a velká část hráčů (15,66 %) má pak grafiku s 4 GB paměti. Nejpoužívanější rozlišením monitoru zůstává Full HD, které má 68,42 % hráčů. Ti rovněž trochu upgradovali kapacitu úložiště, už 55 % z nich má přes 1 TB.