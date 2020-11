Hra Plague Inc. má nový bezplatný režim, ve kterém můžete zkusit bojovat proti pandemii

Máte někdy pocit, že by pandemii nového koronaviru SARS-CoV-2 bylo možné řešit efektivněji? Díky strategické hře Plague Inc. si to můžete vyzkoušet. Tento týden totiž vyšla dlouho slibovaná aktualizace s novým režimem, který převrací naruby původní scénář.

Původní myšlenka hry Plague Inc. spočívala v tom, že úkolem hráče bylo rozšíření nemoci, pokud možno po celé planetě. Krátce po nástupu pandemie v reálném světě se vývojáři rozhodli, že poskytnou i opačnou variantu, kde bude cílem hry zastavit šíření smrtícího viru.

Zastavte virus!

Nový režim, označovaný jako Plague Inc.: The Cure, simuluje šířící se epidemii a nabízí mnohostranný přístup potřebný k jejímu zastavení. Je odpovědí na současné dění a odráží hned několik faktorů, jako je výzkum nemoci, trasování kontaktů a vývoj vakcíny.

„Dokážete zachránit svět? Převezměte kontrolu a zastavte smrtící globální pandemii. Rozdělte zdroje na posílení kapacity testování, nařiďte povinné nošení roušek, proveďte lockdown nebo vyviňte vakcínu“ láká oficiální text na poslední novinky.

Nový herní režim dá hráčům příležitost dozvědět se více o různých dopadech pandemie a nezbytných krocích v boji proti ní, včetně případného vývoje vakcíny. Hra tak získává i vzdělávací rozměr – jde o způsob, jak ve stravitelné formě prezentovat kroky potřebné k řešení podobných globálních zdravotních hrozeb.

Ve spolupráci s odborníky

Vývojáři ze studia Ndemic Creations zdůrazňují, že hra by v žádném případě neměla být brána jako vědecký model. Díky úzké spolupráci s odborníky z celého světa, včetně organizací WHO, CEPI a GOARN, však poskytuje poměrně dobrou představu o druhu reakcí potřebných k zastavení šíření nemoci jako je COVID-19.

Dosavadní ohlasy naznačují, že hra celkem věrně odráží skutečnost, které nyní čelíme. Například ředitel Koalice pro epidemickou připravenost (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations; CEPI) Richard Hatchett ocenil, že „shrnuje složitost globální pandemické reakce a zdůrazňuje, jak je k řešení takové hrozby nezbytná mezinárodní spolupráce.“

Nesporně sympatickým gestem je, že hra Plague Inc: The Cure bude zdarma „dokud nebude COVID-19 pod kontrolou.“. Nový režim je k dispozici ve verzích pro Android a iOS. Brzy budou následovat aktualizované verze pro PC a herní konzole.