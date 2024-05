HP začne prodávat své AI notebooky. Známe ceny řad Elite a Pro

Společnost HP Inc. To se vstupem do éry AI PC myslí vážně. Začátkem roku představila největší portfolio počítačů s dedikovanými NPU a teď jej přináší i do České republiky. Shodou okolností to vyšlo na stejný den, kdy Microsoft představil platformu Copilot+ PC, ale u ní jde o procesory Arm, kdežto AI PC od HP mají procesory Intel a AMD.

Na český trh jdou následující modelové řady, dostupné budou od června.

Notebooky HP Elite 1000 Series G11: Řada nejvýkonnějších firemních počítačů.



Model HP EliteBook1040 G11 bude stát 37 490 Kč.

Notebooky řady HP EliteBook 800 G11: Nová řada s vysokým výkonem staví na procesorech Intel Core Ultra 5 a 7, nebo AMD Ryzen PRO.



Model HP EliteBook 860 G11 bude stát 34 900 Kč.

Notebooky řady HP EliteBook 600 G11: Prostřední řada firemních EliteBooků.



Model HP EliteBook 660 G11 přijde na 22 490 Kč.

Notebooky řady HP ProBook 400 G11: Nižší řada se zaměřuje na poměr výkon/cena, přitom stále má rozšiřitelné úložiště i paměť.



Model HP ProBook 460 G11 bude za 22 490 Kč.