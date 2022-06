HP jde vstříc linuxákům. Notebook Dev One má výkonný hardware a žádnou stopu po Windows

Druhý největší výrobce počítačů připravil notebook speciálně pro linuxové vývojáře. HP Dev One si ale zatím bohužel mohou koupit jen Američané. Za 1099 dolarů, v přepočtu asi 31 000 Kč s DPH, získají pořádný výkon, ale trochu slabší výbavu.

Nejoblíbenější notebooky HP

Další oblíbené notebooky HP

Dev One do těla o rozměrech 323 × 215 × 19 mm a hmotnosti 1,5 kg integroval nedotykový 14" IPS displej rozlišením 1920 × 1080 px a hlavně jasem až 1000 nitů. Kvůli použitému krycímu sklu prý ale pocitově působí, jako by měl jen 800 nitů, což je i tak výrazný nadprůměr.

Mozkem zařízení je AMD Ryzen 7 Pro 5850U s osmi jádry Zen 3 o základním taktu 1,9 GHz a boostu až 4,4 GHz. Grafika je pouze integrovaná, tedy Radeon RX Vega 8. Notebook se dodává s 16 GB RAM (2 × 8 GB), ale dva sloty SO-DIMM DDR4 jsou volně dostupné a připravené pro upgrade. Vyměnit půjde i výchozí 1TB SSD (PCIe 3.0 ×4 ve slotu M.2-2280).

Nechybí podsvícená klávesnice, která dokonce odolá polití vodou, ani velký skleněný touchpad s podporou gest. Staromilce možná potěší i dvojice tlačítek jako na myši a integrovaný trackpoint. Zklame však tím, že chybí čtečka otisků.

Ani síťová výbava není zcela bez chyby. Použitá síťová karta od Realteku podporuje jen Wi-Fi 5 a Bluetooth 5 a mrzet může i nedostupné NFC. U podobného notebooku byste možná čekali i integrovaný Ethernet, ale i ten chybí. Na těle najdeme dva USB-C 3.2 Gen2 s rychlostí 10 Gb/s a průchozím DisplayPortem 1.4, dva USB-A 3.2 Gen1 s rychlostí 5 Gb/s a jeden výstup HDMI 2.0. Výbavu pak doplňují ještě 720p webkamera, dva mikrofony, dva reproduktory a kombinovaný 3,5mm jack.

Uvnitř se nachází 53Wh akumulátor s výdrží až 12 hodin. HP zůstává u konzervativního nabíjení s kolíkem, přes USB-C šťávu nedoplníte. V balení je 65W nabíječka.

Linuxové notebooky velkých výrobců se obvykle dodávají s Fedorou nebo Ubuntu. Dev One ale vsadil na distribuci Linux Pop!_OS 22.04 LTS založenou právě na Ubuntu. Za ní stojí americká firma System76, která přitom vyrábí i vlastní desktopy a notebooky, případně též klávesnice a myši. Stroje přitom zasílá i do Česka, takže jednu z mála firem plně se věnujícím linuxovým počítačům můžete podpořit i přímo.