HP do notebooků dostane další bloatware. Jmenuje se Google Essentials

Pokud si v následujících měsících pořídíte nový notebook značky Hewlett-Packard (HP), pak velmi pravděpodobně najdete v nabídce Start novou aplikaci s názvem Google Essentials. Vyplývá to z oznámení, které ve čtvrtek 22. srpna publikoval na blogu Google The Keyword ředitel strategických partnerství Ashish Pimplapure.

„Dnes představujeme Google Essentials – novou aplikaci, která usnadňuje objevování a instalaci nejlepších služeb Google, včetně Google Play Games, při nastavování nového počítače.“ uvádí Pimplapure. „Google Essentials bude nejprve dostupná na všech běžných a herních noteboocích HP: Spectre, Envy, Pavilion, Omen, Victus a HP Brand, a brzy také na všech OmniBoocích.“

Co Google Essentials nabídne?

Prostřednictvím Google Essentials nebo HP Omen Gaming Hub získají uživatelé přístup k tisícům mobilních her z Google Play Games. Když se přihlásí do svého účtu, budou moci synchronizovat svůj herní pokrok a pokračovat ve hře, bez ohledu na to, zda jsou na zařízení s Androidem, nebo na PC, přičemž nepřijdou o žádné úspěchy ani získané odměny.

Aplikace také usnadní přístup k Fotkám Google, ve kterých si uživatelé budou moci prohlížet uložené fotografie a alba. Přes aplikaci Zprávy pak bude možné číst a odpovídat na zprávy od přátel a rodiny. Kromě toho Google Essentials nabídne zkratky k oblíbeným nástrojům pro produktivitu, jako jsou Dokumenty Google, Disk Google a Kalendář Google.

Předplatitelé služby Google One budou moci využít dvouměsíční zkušební období, během kterého získají 100 GB cloudového úložiště zdarma. Tento bonus mohou využít ke snadnému ukládání a zálohování svých souborů v rámci služby Disk Google.

Chystá se další rozšiřování

V nadcházejících měsících má Google v plánu postupně rozšiřovat aplikaci Google Essentials na širší škálu notebooků a stolních počítačů. To znamená, že bude předinstalována na více modelech a zařízeních dalších značek, včetně běžných, pracovních a herních notebooků a počítačů.

Koncept aplikace s balíkem služeb Google se velmi podobá někdejšímu Windows Live Essentials. Tato sbírka aplikací od Microsoftu umožňovala uživatelům operačního systému Windows rychlejší přístup k aplikacím, jako je Windows Mail, Windows Movie Maker a Windows Kalendář.

Pokud právě, podobně jako my, kroutíte hlavou a říkáte si, že to bude další zbytečný předinstalovaný bloatware, máme pro vás dobrou zprávu. Jakoukoli službu Google nebo celou aplikaci Google Essentials bude možné bez problémů odinstalovat.

Zdroj: blog.google, engadget.com.