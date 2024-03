HP bere tisk za předplatné vážně. Za měsíční poplatek dodá tiskárnu i inkoust. Podmínky jsou děsivé

Již tři roky si v Česku mohou uživatelé předplatit službu Instant Ink a neřešit individuální nákupy náplní. HP neustále monitoruje hladinu inkoustu, a pokud dochází, pošle nový. V USA pak firma zašla ještě dál. Představila tzv. All-In Plan, předplatné zahrnující i samotnou tiskárnu.

Stojí od 7 dolarů měsíčně. Za to uživatelé získají základní multifunkční inkoustovku HP Envy 6020e a mohou tisknout až 20 stran měsíčně. Za 50 je příplatek dva dolarů, za 100 pak čtyři dolary. Vyšší tarif za 9 dolarů obsahuje tiskárnu Envy Inspire 7258e s displejem, vyšší rychlostí a kvalitnějšími fotkami. Nejvyšší za 13 dolarů pak přidává tiskárnu OfficeJet Pro 9010e s automatickým skenerem a ještě rychlejším tiskem. Oba stále začínají s limitem 20 stran za měsíc s možností příplatku za větší objem.

Uživatelé si mohou službu na 30 měsíců vyzkoušet a pak ji ukončit. Po této lhůtě už ale výpověď smlouvy nebude levná. Do 12 měsíců od uzavření smlouvy zaplatí 120, 180 či 270 dolarů podle typu tiskárny. Do 24 měsíců se penalizaci sníží na polovinu. Až po dvou letech lze službu ukončit bez poplatku.

Případně HP může doručit nový/lepší model tiskárny (starou je třeba poslat zpět) a časový limit pojede zase od začátku. Součástí All-In Planu je i podpora 24/7 a možnost bezplatné výměny nefunkční či problematické tiskárny následující pracovní den.

„Rozlučte se se svými technickými patáliemi a přivítejte bezproblémový tisk, aniž byste si museli znovu kupovat tiskárnu nebo kazetu,“ říká o službě Diana Sroka, šéfka spotřebitelské divize HP.

Kdo chce jen tisknout a nic dalšího neřešit, tomu může All-In Plan vyhovovat. Zájemci se ale na druhou stranu tak trochu upíšou ďáblu. Z podmínek služby vyplývá, že HP bude na dálku monitorovat nejen to, kolik toho vytisknete (to je logické), ale na jeho servery se budou posílat i informace o zařízeních, nichž tisknete.

A HP sleduje i to, jaké dokumenty tisknete. Nevypadá to, že by firma uchovávala jejich kopie, jen si zapíše, jestli to bylo PDF, JPEG, wordovský dokument apod. A přestože budete za službu platit, firma bude vaše údaje a nastavení sdílet s třetími stranami.