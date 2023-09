Hotově, převodem, kartou… Jak lidem nejčastěji dáváte či posíláte peníze?

Na to, jak platíte v e-shopech, jsme se ptali už loni. Ale co platby mezi lidmi? Něco prodáváte nebo kupuje v bazaru, skládáte se na společnou úhradu v restauraci, sdílíte předplatné Netflixu atd. Jaký způsob placení preferujete v takových případech?

Lukáš Václavík

Převodem z účtu (za pomoci QR kódu)

Hotově už skoro nikde neplatím ani v podnicích, z bankomatu vybírám málo, takže bezhotovostní platby preferuji i při placení či příjmu plateb mezi lidmi. A převody mezi účty zcela určitě vedou. Když něco prodávám v online bazaru, pošlu číslo účtu (a dnes i QR kód).

Když je to osobně, je ten QR kód spolu s okamžitými platbami také preferovaný. O to více mě štve, že některé banky ještě okamžité platby nepodporují či je nějak omezují (mBank je s tím korunovým poplatkem trapná).

S několika lidmi sdílím různá předplatná tak, že já držím centrální účet a platím tarif. I pro takové případy upřednostňuji převody, tam se ale osvědčily trvalé příkazy.

Jakub Čížek

Platbou přes aplikaci (Revolut, PayPal, messengery)

Hned na začátek se ale přiznávám, že jsou to v mém případě jednotky případů za celý rok. Jednou z mála příležitostí je oslava dokončení prací na novém vydání časopisu Computer, kterou zdravé jádro slaví v pivnici přes ulici. A jelikož je zdravé jádro zpravidla úplně švorc, záchranou jsou zapomenuté zůstatky v pokladničce Revolutu. Ale teď vážně, docela se těším na slibované zasílání peněz pomocí telefonního čísla přímo z bankovních aplikací. Snad to nezabije nedotažené UX.

Martin Chroust

Převodem z účtu / přes aplikaci

Nejčastěji posílám peníze přímo převodem z účtu. Pravidelné adresáty mám uložené v adresáři kontaktů, z něhož jen cílový účet vyberu, zaplatím a potvrdím dvoufaktorovou autorizací. Platby do zahraničí, např. na Slovensko, do Německa nebo Polska řeším výhradně přes Revolut. Mimo lepšího kurzu jsou daleko příznivější i poplatky. Peníze zasílám v lokální měně a poplatky (z hlavy se mi naposledy 7 a 23 Kč) jsou ve srovnání s platbami přes "klasické" banky o dost levnější.

Na QR placení jsem si zatím nezvykl, většina faktur je zaplacená převodem nebo kartou online, ještě dříve, než vůbec v e-mailu vidím QR kód Jsem ale zvědavý na to, jak se změní mobilní placení na telefonní číslo. Pokud se služba představí tak, aby z ní uživatelé neměli strach, mohlo by placení "z mobilu na mobil" situaci značně zjednodušit. Pokud něco prodávám, preferuji okamžitou platbu na účet.

Petr Urban

Převodem z účtu (za pomoci QR kódu)

Hotovost nemám rád, protože mi přijde nepraktická. Vybírání z bankomatu je zpoplatněný opruz, přehrabování se v hromadě bankovek a hlavně mincí je také opruz. Nošení peněženky je opruz. Naštěstí s lidmi, se kterými si někdy potřebuji vyměnit peníze, jsme schopní to zvládnout bezhotovostně. Většinou je mám už uložené v adresáři v internetovém bankovnictví.

PayPaly a Revoluty mi připadají jako zbyteční prostředníci a ve svém životě jsem jim otevřít svoje dveře nepotřeboval. Když jde o nárazovou věc s někým méně blízkým, až dosud jsme to zvládli za pomoci kódů QR. Kdysi dávno uměla mBank poslat peníze tím způsobem, že se nasdílel odkaz a příjemci a příjemkyně vyplnili svoje číslo účtu. Předpřipravený příkaz byl realizován.

Párkrát jsem to využil, dávno už to, myslím, nefunguje. S hotovostí na mě každopádně nechoďte. Za žádných okolností. Banka je v chytrém mobilu dostupná na dotek a pro její nevyužívání najdeme řadu výmluv, ale dobrých důvodů minimum. Pokud vůbec nějaké.

Karel Kilián

Převodem z účtu

I když to může být svým způsobem nebezpečné, posledních několik let hotovost prakticky vůbec nedržím a nepoužívám. Všude, kde to jde – v online i reálném světě – platím kartou či bankovním převodem. V hotovosti u sebe nosím jen přiměřenou částku v řádu stokoru pro případ, že by někde nebrali karty.

Celkem logicky tak (až na velmi vzácné výjimky) platím převodem z účtu ve všech případech, kdy je to možné. V dnešní době je to pohodlné a díky okamžitým platbám, které podporuje stále více bank, i velice rychlé – příjemce má peníze na účtu během okamžiku.

Hotovost mě svým způsobem irituje. Asi před dvěma roky jsem známým kupoval a konfiguroval notebook, načež mi zaplatili hotově. Doma se nám pak tisícikorunové bankovky válely několik měsíců, než jsme je utratili. Na vložení na účet jsem byl ale příliš pohodlný.

Filip Kůžel

Platbou přes aplikaci

Peněženku jsem před pár lety zrušil, hotovost mám jen jako zálohu kdesi na dně v pracovním batohu. Občas se dostanu do situace, že potřebuju někomu poslat malou peněžní částku – mezi kolegy to řešíme Revolutem, jinde si ukážeme QR kód z mobilního bankovnictví. Všechno velmi rychlé záležitosti…