Hosting pro Wordpress. Srovnání čtyř velkých českých poskytovatelů

Dlouhodobě pracuji s Wordpressem – tvořím weby založené na zakázkových šablonách pro Wordpress, starám se o implementaci wordpressových webů a spravuji jejich provoz. Tento test má posloužit jako základní přehled hostingů, které se na WP zaměřují. Dva vybraní poskytovatelé své produkty přímo prezentují jako „Wordpress hosting“ (Czechia a Webglobe), druzí dva Wordpress podporují a nabízí ho přímo při prodeji (Vedos a Active24).

Tyto hostingy by měly být optimalizované pro bezpečnost a výkonnost WP webů. Základem je (a v různých formách to platí u všech testovaných) instalace Wordpressu, takže to zvládne i uživatel bez pokročilých schopností, pro kterého by byla cesta přes FTP složitá.

Test rozdělím na tři části.

Subjektivní hodnocení. Jak probíhá nákup služby, nastavení, jak je přehledná administrace, jestli je vše rychlé a spolehlivé. Parametry. V úvahu beru PHP verzi, upload max size, max execution time (doba spuštění scriptu), memory limit. Porovnávám také nabídku CRON úloh, jak často jdou spouštět. Porovnáváme také kapacitu na FTP a velikost databáze. Test výkonu. Na to se používá jednotný plugin WP Benchmark Tool, který testuje několik parametrů – CPU & memory, filesystem, database, object cache, network.

Ve všech čtyřech případech jsem nainstaloval Wordpress přímo od poskytovatele hostingu, přes jeho administraci. Následoval bezplatný SSL certifikát (ve většině případů Lets Encrypt SSL), aktualizace Wordpressu na nejnovější dostupnou verzi a nastavil jsem PHP na nejvyšší možnou verzi. Instaloval jsem sedm stejných pluginů: nenáročné a „nutné“ Contact Form 7, Duplicate Page, Limit Login Attempts Reloaded, SVG Support, WP Dummy Content Generator a na výkon trochu náročnější Elementor a Yoast SEO. Importoval jsem 300 testovacích článků a 100 testovacích uživatelů. Podmínky pro test jsou jednotné, testoval jsem ve stejný čas.

Subjektivně

Testoval jsem čtyři hostingy, vždy základní (nejlevnější) variantu webhostingu. Abecedně:

Active24 jsem již dlouho nevyužíval, ale byl jsem překvapen kvalitním, rychlým a hezkým webem. Nákupní proces mají jednoduchý. Skvěle vyřešené zálohy, možnost shell přístupu k webovému serveru.



Webové rozhraní Active24 mohu jen pochválit, je ukázkově přehledné.

Hosting Czechia znám již dlouho, ale aktivně jsem administraci nikdy více nevyužíval. Příjemný byl nákup služby. Zaujal mě AI asistent pro výběr volných domén – zadáte mu klíčové slovo (např. „elektrikář“) nebo větu a on vám nabídne volné domény. Objednávka proběhla rychle, Wordpress byl nainstalován bezchybně v aktuální verzi, s pluginem Limit Logins pro zamezení brute-force útokům. Hosting má velice rychlé FTP a přehlednou rychlou administraci.



Czechia je přehledná, přitom když je potřeba, dohledáte hromadu potřebných informací.

Webglobe jsem nikdy nevyužíval. Nákupní proces byl trochu otravný, vadil mi opakovaný nátlak na převod domény do jejich správy. Mají předražené zálohy, které se snaží prodat. Mají méně přehlednou administraci, chybné překlady a složitější instalaci Wordpressu.



Prostředí služby Webglobe se výrazně zaměřuje na základní netechnické uživatele.

Vedos historicky používám, takže jsem zvyklý na jejich méně přehlednou administraci a složitý nákupní proces. Vedos podporuje pouze PHP 8.2, dlouho se instaloval Wordress (více jak 15 minut).



Vedos je pro mě nepřehledný, má na webu spoustu různých akcí, využívají spoustu barev, které ruší.

Parametry hostingů

U všech cen hostingů beru v potaz roční platbu, bez výhod při přechodu od konkurence. Naopak neuvádím podporu, protože 24/7 nabízí každý z hostingů. Všichni také nabízí Lets Encrypt SSL certifikát zdarma. Ceny jsou uvedeny za měsíc bez DPH.

Hosting Cena / měsíc Verze PHP max Max. upload Max. execution Memory limit max Crony Active24 49 Kč* 08.4 256 MB 60 512 MB minutový Czechia 25 Kč 08.4 128 MB 150 256 MB minutový Webglobe 74 Kč 08.3 až 256 MB neomezeně 512 MB minutový Vedos 39 Kč 08.2 256 MB až 300 512 MB hodinový**

* První rok za 17 Kč / bez DPH měsíčně, při platbě na celý rok. ** Menší intervaly za příplatek.

Hosting FTP velikost DB velikost Active24 1000 MB (nejspíše se sdílí s FTP) Czechia 1000 MB 100 MB Webglobe 5000 MB neomezeně Vedos neomezeně* 2 GB

* obsah FTP musí souviset s obsahem webu

Test výkonu

Test probíhal v průběhu podvečerní internetové špičky, vždy jsem opakoval třkrát a průměroval. Výkonově jsou všechny služby podobné, vyniká Czechia, které opakovaně vyšel test nejlépe.



Active24



Czechia



Webglobe



Wedos

Test rychlosti načítání

Pro rychlost načítání jsem zvolil metriku TTFB – time to first byte, což znamená dobu, než server poprvé odpoví uživateli. Test probíhal z cca 15 lokalit v Evropě, do tabulky je použit průměr. Měření probíhalo opakovaně. Nejrychlejší odpověď od serveru měla znovu Czechia.

Hosting TTFB (ms) Active24 354 Czechia 133 Webglobe 157 Vedos 206

Závěr

Všechny hostingy jsou kvalitní a jednoduše použitelné, ale rozdíly tu pochopitelně jsou. Také se snažím rozlišovat mezi kvalitou webu (prostředí pro správu) a samotných hostingových služeb. Názornou ukázkou je Webglobe, který má divně udělané stránky a administraci, ale přitom má dobré parametry služby i výsledky v testech rychlosti.

Active24 má sice pocitově nejhezčí web a administraci, ale v parametrech hostingu si v základní variantě služby nezměníte vůbec nic. Vedos vyniká neomezeným místem na disku, což se bude hodit pro určitý typ webů, třeba velké fotogalerie.

Za vítěze testu považuji Czechii. Vyhrává v testu výkonu, vyniká v rychlosti TTFB a kvalitě administrace, má vzornou dokumentaci a množství informací na stránkách, potěší zálohování v ceně. Přitom má nejnižší cenu.

Ale abych jen nechválil – záleží, jaký tyb webu chcete provozovat. Pro větší projekty nebude stačit prostor na disku a velikost databáze. V základním balíčku chybí mailový server. Dala by se zlepšit administrace, Webglobe i Active24 mají hezčí a přehlednější. Líbil by se mi nějaký vlastní plugin, který by více propojil Wordpress s Czechií, zobrazoval by návody apod., což má pěkně udělané Webglobe. Nicméně pro jednoduché WP prezentace, osobní či firemní stránky, je hosting naprosto dostačující i v základním balíčku.