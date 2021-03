HomePod mini má spící senzory. Co měří a kdy je Apple probudí?

Globální zpravodajská agentura Bloomberg a rozebírači moderní elektroniky iFixit přichází se zajímavým zjištěním. Při rozborce chytrého reproduktoru Apple HomePod mini (představený v říjnu 2020) našli senzory, o kterých se nevědělo. Jde o teploměr a vlhkoměr.

Z umístění je jasné, že nejde o teplotní management, který má zabránit přehřátí přístroje. Senzory jsou umístěné daleko od zahřívající se základní desky, poblíž napájecího kabelu za „výdechem“ dolů mířícího basového reproduktoru – tedy s přístupem k vzduchu z místnosti. Uživatel se však k datům z těchto senzorů nedostane.

Bloomberg tedy vyvodil, že jde o „spící senzory“, které Apple může probudit některým z příštích softwarových updatů. Mohly by se pak zapojit do chytré domácnosti, předávat informace klimatizační jednotce, spustit ventilátor, nebo termostat (existuje na 40 modelů s podporou Apple HomeKit). Je možné, že se Applu zatím nepovedlo odladit přesnost měření, nebo čeká na větší rozšíření produktu. Bloomberg se ptal, ale Apple (jak je mu podobné), odmítl komentovat spekulace.

Není to poprvé, co má produkt od Applu spící součástku. Podobné to bylo už v roce 2008, kdy se představil iPod mini, ale technologii Bluetooth v něm Apple aktivoval až o celý rok později.