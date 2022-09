Domácí spotřebiče cizích značek se mezi sebou konečně domluví. Navíc vám ušetří peníze

Ač je snem marketérů, abyste měli domácnost vybavenou jen spotřebiči jedné značky, realita je jiná a to i v domovech zaměstnanců těchto značek. Dřívější boj ve snaze nabídnout co nejlepší platformu tak vyústil naopak v roztříštěné systémy, kde pro ovládání domácnosti musíte používat několik aplikací a vzájemně izolované systémy. Zájem zákazníků tak brzdí obavy ze složitého ovládání a nefunčního propojení a skončí klidně u hloupé méně úsporné verze.

Když letos v lednu vznikla Home Connectivity Alliance (HCA), mnoho povyku to upřímně nezpůsobilo. Ostatně i dnes po přečtení jejích stránek plných víceméně prázdných frází nebudete o mnoho chytřejší. Samsung spolu s několika dalšími firmami založil pracovní skupinu s myšlenkou, že by bylo docela fajn, kdyby si spotřebiče různých značek spolu vzájemně rozuměly. A že je pro všechny lepší se domluvit, než si pracně budovat své vlastní ostrůvky. A k této myšlence se postupně přidávaly další značky na současných třináct.

Nic z toho ještě není veřejně dostupné pro všechny zákazníky, v lepším případě se to objeví v půlce příštího roku, současně ale také nejde jen o to, že vše uvidíte v jedné aplikaci.

Vývoj se potom soustředil na API, datový model a zabezpečení. To, že například Samsung vede skupinu pro datový model a Electrolux pro zabezpečení, není podstatné. Z každé firmy se prostě zapojili ti nejlepší inženýři a rozdělili si práci podle potřeby, ne politických tlaků. Prezident HCA, Yoon Ho Choi, je původně ze Samsungu a sám říká, že není inženýr, stará se hlavně o to, aby se všichni domluvili.

To, že si někdo vymyslí něco nového, vás nesmí nutit bourat kuchyň. Proto se pozornost soustředila na cloud-to-cloud komunikaci. Spotřebiče se budou stále bavit se svým vlastním cloudem, ale ten se propojí na cloudy dalších výrobců a vcucne jiné značky do prostředí vlastního cloudu.

Co může selhat?

Popravdě přítomnost nejvyššího vedení věhlasných značek potvrdila, že tento projekt má vysokou prioritu a hlavně pozornost vedení. Především díky možnosti snížit náklady na celkovou spotřebu domácnosti, což bude v následujícím období častým prodejním argumentem.

Přesto tu je pár rizik. HCA musí ještě vyřešit, jak z pohledu uživatele co nejsnáze propojit oddělené systémy. Až to zapnou, jak se to dozvíte a co všechno budete muset udělat pro propojení účtů u různých značek.

Zatím také zvláště pro trh v Německu chybí klíčové značky Miele a Bosch. Alespoň že AEG je tam prostřednictvím Electroluxu. V srpnu se k HCA přidala i LG a to je pro dlouholeté rivaly Samsung a LG opravdu klíčová zpráva. Jak Samsung, tak LG budou díky provázání cloudů předávat přehled o aktivitě spotřebičů své konkurenci. Potřeba spolupráce je ale tak velká, že si firmy budou tyto informace vzájemně sdílet.



Cíle HCA

A i firmy, které nejsou aktuálně členy, získávají informace o aktivitě a směřování vývoje. Jen pochopitelně ty, které se připojí jako jedny z posledních, už nebudou mít vliv na nastavení výchozích pravidel a spíše jen dostanou hotový seznam požadavků, který musí dodržet.

Je také klidně možné, že se nepodaří udržet vzájemnou shodu mezi členy a z nějakého důvodu celý projekt usne nebo se zcela rozpadne.

Pokud ale příští rok slavnostně na jednom pódiu vystoupí třeba šéfové Samsungu a Electroluxu a na druhém LG s General Electric, aby ohlásili spolupráci napříč značkami, nebudete překvapení. Funguje jim to totiž už dnes.