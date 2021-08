Hollywoodské trháky včetně těch od Marvelu se neobejdou bez armády mikropočítačů Raspberry Pi

Co mají společného hollywoodské blockbustery jako Avengers: Endgame, Venom, chystaný remake Duny nebo třeba seriál For All Mankind? Byť se všechny do jednoho chlubí skvělými počítačovými efekty, při výrobě se neobešly bez armády laciných prototypovacích destiček Raspberry Pi.

Na začátku byl tento retweet, který se nedávno objevil na oficiálním profilu Raspberry Pi a vzbudil velkou pozornost komunity:

Very very cool https://t.co/ZWs5gbzzSv — Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) August 18, 2021

Znázorňuje jednu z postav Marvel Universe uvnitř malé místnosti vyplněné fotoaparáty. Britskou nadaci ale pochopitelně zaujalo něco jiného – u každého fotoaparátu je totiž na zadní straně rámu připevněná bílá krabička se stejnojmenným mikropočítačem.

Fotoaparáty řízeně pořídí snímek ze všech úhlů, no a patřičný fotogrammetrický software pak využije geometrických rozdílů mezi shodnými body na snímcích pořízených z odlišných úhlů k rekonstrukci 3D modelu.

Kamion plný fotoaparátů a Malin

Armáda britských Malin – doposud nejúspěšnějšího ostrovního počítače – pak ve fotogrammetrické místnosti slouží jako elektronické spouště. Jsou jich tam stovky, takže se celková suma jen za tyto destičky vyšplhá až na stovky tisíc korun.

The Scan Truck v akci:

Místnost je ke všemu mobilní, patří totiž společnosti The Scan Truck, která se skenovacím kamionem může vyrazit v podstatě kamkoliv. A právě proto hromada fotoaparátů a jejich obslužných krabiček posloužila pro výrobu celé plejády filmů, reklam a 3D modelů prakticky čehokoliv od lidí po předměty.