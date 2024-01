Hledáte soubor, ale Windows navrhují výsledky z Bingu? Takhle vypnete webový našeptávač

Počítaje Windows 10 se při vyhledávání v nabídce Start a vyhledávacím poli zobrazují návrhy z webu, které dodává Bing. Snaha integrovat online vyhledávání je na jednu stranu pochopitelná. Dovedu si představit, že ji někteří ocení, současně ale může někomu připadat otravná. Microsoft bohužel neumožňuje ji snadno vypnout.

Tím myslím, že v Nastavení nenajdete předvolbu, kterou byste jednoduše deaktivovali. Vypnutí se naštěstí jak ve Windows 10, tak ve Windows 11 zařídit dá, ale přes systémový registr, což je vždycky ošemetné a z uživatelského pohledu nekomfortní. Co zbývá, než si ukázat, jak na to.

V Česku Bing totiž stejně příliš užitečný není. I kdyby byl, webový našeptávač se plete pod nohy při hledání souborů a složek v počítači. To žádoucí není. Když chci vyhledávat na webu, otevřu si prohlížeč.



Když vypnete našeptávání z Bingu, tak je vyhledávání čistší

Mnohokrát se mi stalo, že jsem místo složek či souborů v našeptávači vyhledávání ve Startu viděl na prvních místech návrhy na vyhledávání na webu, zatímco požadovaný soubor byl pohřbený někde v sekci, kam bych se musel aktivně doklikat. Tohle nechci. Na počítači potřebuji vidět soubory a složky. Jestli to máte podobně, čtěte dál.

Jak vypnout Bing ve vyhledávání ve Windows

Následující postup je platný jak pro Windows 10, tak pro Windows 11. Jeho funkčnost jsme ověřili v obou systémech v nejčerstvějších verzích. Před úpravou registru zálohujte svá data. Nesprávný zásah může způsobit potíže. Pokud jste s riziky srozuměni, postupujte následovně:

Spusťte Editor registru. Najdete ho mj. psaním ve Startu. Najděte klíč Počítač\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search . V kontextové nabídce ve volném prostoru klíče klepněte na Nový | Hodnota DWORD (32bitová). Pojmenujte ji jako BingSearchEnabled. Její hodnotu nastavte na nulu, což je tedy výchozí stav. V případě potřeby otevřete její nastavení např. dvojitým klepnutím.



Vytvořte hodnotu a nechte ji nastavenou na nule

Změna by se v nabídce Start měla promítnou okamžitě a bez restartu počítače. Ověříte si to snadno, tedy psaním do nabídky Start nebo vyhledávacího pole. Kdybyste zásah chtěli anulovat, tak BingSearchEnabled nastavte na hodnotu jedna.



Stejný postup platí také pro Windows 10