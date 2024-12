Hledá se nástupce na toxickou pozici. Povídání o tom, proč musel odejít šéf Intelu

Americký čipový kolos Intel tento týden oznámil, že jeho výkonný ředitel Pat Gelsinger odchází z funkce. Podle kuloárních informací dostal na výběr –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ buď bude odvolán, nebo si vezme odstupné necelých deset milionů dolarů a odejde do důchodu. Zvolil si druhou možnost. Akcie firmy, které letos spadly o skoro 50 procent, na chvilku zareagovaly mírným růstem. Pak ale zase začaly opět ztrácet, tento týden už to dělá přes sedm procent. Zákazníci se v zákulisí začali ptát, co se to zase v Intelu děje a kde je plán, jak z dlouhodobých problémů ven. Vypadá to, že po odchodu Gelsingera plán zase neexistuje a že ve firmě je stále hodně žab na prameni.

Světlo na konci tunelu utrpení Intelu stále není vidět. Namátkou: firma se topí v mnohamiliardových ztrátách (v dolarech) a musí propustit 15 tisíc lidí. Intel též zastavil výstavbu některých továren, včetně těch v Polsku a ve východním Německu, jeho poslední generace procesorů jsou navíc plné technických chyb a bezpečnostních děr. K tomu se přidává fakt, že dříve miniaturní konkurent – AMD – rychle nabírá tržní podíl. Navíc musel Intel částečně přesunout výrobu z vlastních továren k tchajwanskému TSMC...

Důvody, které k této situaci vedly, jsme rozebírali v létě. Ve zkratce: Intel dlouhou dobu těžil z dominantního postavení, ždímal marže na maximum, do vedení dosazoval cifršpiony generující vysoké zisky pro akcionáře a ti na oplátku neřešili, že se neinvestuje do výzkumu a vývoje a projídá se budoucnost. Intel kromě jiného promarnil šanci vyrábět čipy do iPhonů, protože Steve Jobs z Applu nechtěl platit to, na co byl Intel zvyklý. Dále si Intel nechal na úkor TSMC utéct nejvyspělejší výrobu jen proto, že ze začátku byla riziková a stála hodně peněz.

Technologicky poničenou firmu měl otočit Pat Gelsinger, který v Intelu v minulosti patřil k hlavním postavám, pomáhal například vytvořit legendární procesor 486. Gelsinger, s nímž jsem měl v minulosti možnost několikrát mluvit, zahájil masivní investice do stavby nových továren a výrobních procesů, zjednodušil nabídku, prosadil státní dotace a žehlil průšvihy. Od začátku bylo jasné, že tyto změny zaberou mnoho let, ne pár kvartálů, a že bude třeba vytrvalost. A teď představenstvo rozhodlo, že jeho výkon nebyl dostatečný.

V médiích se mluví třeba o tom, že Intel pod Gelsingerem nezvládl nástup éry čipů pro umělou inteligenci, kde dominuje Nvidia, doplněná AMD. S Gelsingerem to však nemá nic společného a opět je třeba jít více do historie.