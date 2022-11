Hledá se nástupce JPEGu. JPEG XL to nebude, tvrdí Google. Nic lepšího ale nemá

Nejdůležitější obrazový formát pro ukládání fotografií před pár měsíci oslavil 30 let. JPEG už sice má několik následovníků řešících jeho bolístky, ale žádný se ještě masově neprosadil. Pouze JPEG má totiž univerzální podporu ve webových prohlížečích, editačním softwaru, na mobilech i v klasických fotoaparátech.

Logickým nástupcem měl být JPEG 2000, ale reálně se nikdy neprosadil. Microsoft vyvíjel nadějný JPEG XR, ale držel k němu patenty a než formát otevřel, už přestal být zajímavý. Až Google dokázal silou Androidu a Chromu prosadit WebP vycházející z video komprese VP8. WebP byl o desítky procent efektivnější než JPEG, navíc podporoval alfakanál (průhlednost), bezztrátovou kompresi a animace, takže dokázal zastoupit i PNG a GIF.

WebP dnes podporují všechny důležité desktopové i mobilní prohlížeče, na webu našel široké uplatnění, ale jinde se nepoužívá. Nehodí se například pro ukládání fotek ve vyšší kvalitě, protože je pořád omezen 8bitovými barevnými kanály a nepodporuje HDR.

Apple ale také výrobci (bez)zrcadlovek začali postupně implementovat formát HEIC (vycházející z videa HEVC/H.265), který onu vyšší kvalitu nabízí. Od Androidu 10 jej podporuje i Google. Jenže HEIC je svázán přísnou licencí, takže se zase nepoužívá na webu.

Koalice AOMedia sdružující největší technologické firmy proto přišla s alternativou AVIF (vychází z videa AV1), který se jevil jako svatý grál. Dokáže nahradit JPEG, PNG i GIF, podporuje i 12bitové barvy, HDR a především je svobodný, nijak nezatížený patenty. S AVIFem si už rozumí Chrome, Firefox i nové Safari 16, ale Microsoft jej v Edgi stále ignoruje, byť se coby člen AOMedia na jeho vývoji také podílí. Do AVIFu ale nic přímo nefotí, veškerý obsah se do něj musí převést.

Nadějný JPEG XL dostal ránu

A aby toho nebylo málo, v posledních třech letech vzniká ještě JPEG XL, na němž se podílí autoři původního JPEGu, ale má v něm prsty i Google. Také jde o svobodný formát schopný nahradit i PNG a GIF, slibuje efektivní kompresi, vysokou kvalitu a navíc i bezztrátový převod z JPEG, díky němuž se ušetří asi 20 % dat, aniž by se ztratila nějaká obrazová informace. JPEG XL konečně vypadal jako něco, na čem by se mohl shodnout celý průmysl.

Chrome, Edge a Firefox loni na jaře přidaly experimentální podporu a vše bylo na dobré cestě. Jenže Google minulý týden překvapil, když JPEG XL zahodil a v Chromiu 110 a novějších už s ním nepočítá. Jak se zachová Microsoft, který na Chromiu založil Edge, zatím nevíme.

Důvodů k vyřazení má Google několik. Experimenty prý nechce podporovat věčně, protože si to žádá nějakou údržbu. JPEG XL pak podle něj nepřináší dostatek výhod oproti současným formátům a ani zbytek ekosystému prý formátu nevěnuje moc pozornosti.

To je dost odvážné tvrzení, protože JPEG XL je pořád čerstvý, a ještě ani nedosáhl verze 1.0. Googlovský WebP byl za stabilní prohlášen až po osmi letech vývoje, do té doby to byl pořád experiment.

Google ale zároveň nechce zavádět další fragmentaci, takže navíc ohlásil, že jím připravovaný WebP 2, který měl přinést lepší obrazovou kvalitu, se ostrého vydání také nedočká. Firma se projektu bude věnovat, ale bude to jen testovací platforma.

Co tedy nahradí JPEG? Pravděpodobně nic. Pokud se opravdu celý průmysl neshodne na jednom nástupnickém formátu, který bude fungovat v celém řetězci od pořízení, přes úpravu až po zobrazení obrázku, nemá smysl mluvit o nástupci.

via Phoronix