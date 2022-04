Hlavní panel ve Windows 11 vertikální nebude. Volá po tom příliš málo lidí

Jedno z klíčových témat spojených s Windows 11 představuje hlavní panel. Vývojový tým jej od základu přepsal, byť na pohled vypadá velmi podobně jako ve Windows 10. Při práci rychle narazíte na chybějící základní funkce.

Někteří by hlavní panel rádi přesunuli na levou či pravou strany obrazovky. Standardně sedí ve spodní části, ještě ve Windows 10 jej v případě potřeby umístíte na kteroukoli ze čtyř stran, tj. podporováno je také vertikální zobrazení. Před pár dny několik lidí spojených s vývojem operačního systému odpovídalo na dotazy publika.

Tali Roth, která zodpovídá za grafické uživatelské rozhraní ve Windows, nabídla poměrně otevřený pohled do uvažování Microsoftu a směru vývoje. Kompletní přepracování znamená ztrátu funkcí. Redmondští komunitě naslouchají a snaží se ze zpětné vazby extrahovat esenci ne vždycky konkrétních požadavků.

Proto mj. umožnili, aby se v dotekovém režimu hlavní panel zmenšil. Musí se prioritizovat a polohování hlavního panelu, které Roth zmínila jako konkrétní příklad za všechny, představuje výzvu z hlediska zajištění dobrého uživatelského zážitku. Jenže poptávka po polohování je příliš malá oproti jiným požadavkům.

Podrží vás třetí strany

Nelze vyloučit, že se postupem času vývojový tým nedopracuje také k implementaci změny polohy hlavního panelu, momentálně to však neplánuje. Kdyby bylo možné panel používat vertikálně, musely by se tomu mj. uzpůsobit animace a nabídky.

První vydání Windows 11 trpí zejména tím, že na hlavní panel nelze přetahovat položky. To Redmondští z větší části vyřeší letos na podzim, do té doby ti odvážnější mohou zkoušet betaverzi. Když to vypadalo, že hlavní panel bude funkčně stále bohatší, tak Microsoft zrušil manuální uspořádávání ikon v oznamovací oblasti.

Co za měsíce až roky vývoje nevyřeší Microsoft, obratem napraví třetí strany. Situaci s funkčně chudým hlavním panelem momentálně ošetříte pomocí bezplatných, případně placených nástrojů. Dle našich zkušeností ty placené fungují výrazně lépe.

