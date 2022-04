Hlavní panel ve Windows 11 na podzim přijde o další funkci

V posledních týdnech se Microsoft viditelně snaží napravit, co první vydání Windows 11 zkazilo na hlavním panelu. Nepodporuje přetahování zástupců aplikací ani souborů, což se z větší části zlepší. Verze 22H2 přetahování zase zapne, byť s určitými omezeními.

Jenže ztratíme jinou funkci. V testovacím vydání Windows 11 verze 22H2 už nelze manuálně organizovat ikony v oznamovací oblasti. Pokus o uchopení a přetažení nikam nevede, pořadí je pevně dané (a bez zjevného klíče). To také znamená, že ikony ručním přesunutím neschováte do rozbalovací nabídky, případně obráceně.

Hlavní panel přepínání viditelnosti ikon nadále podporuje, jenže teď už tak učiníte jedině v Nastavení | Přizpůsobení | Hlavní panel | Další ikony na hlavním panelu. Navíc zde pouze určíte, jestli má být ikona stále viditelná na hlavním panelu, nebo jestli se má schovat do nabídky. Pořadí ikon v Nastavení neupravíte.

Optimalizace pro tablety, říká Microsoft

Tohoto chování jsem si všiml až v souvislosti se sestavením 22581, které jsem začal aktivně používat na jednom ze svých pracovních strojů. Windows 11 verze 22H2 se totiž pomalu přibližuje k cílové rovině.

Dřívější sestavení jsem s ohledem na ranou fázi vývoje instaloval čistě na sekundární počítač a hýbat s ikonami vedle hodin jsem neměl potřebu. Mayank Parmar nicméně tvrdí, že takové chování zaznamenal už v sestavení 22563, které vyšlo v poslední třetině února.

Mohla by to být neopravená chyba, jenže Microsoft takovou chybu v seznamu změn neuvádí. Oblast vedle hodin je přitom dostatečně viditelná, zapálená komunita by se o její nápravu jistě zajímala. Pro Windows Latest výrobce operačního systému nakonec potvrdil, že změna je záměrná.

Odstranění manuální organizace ikon se pojí s optimalizací hlavního panelu pro tablety. Tato optimalizace ovšem má dopad také na klasické počítače. V závislosti na zpětné vazbě si Microsoft může rozhodnutí rozmyslet, aktuálně to však vypadá tak, že hlavní panel na podzim jednu funkci získá, jednu ztratí.

