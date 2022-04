Hlasový deepfake přichází. Budete díky němu znít třeba jako Morgan Freeman

Britská společnost Altered tvoří stejnojmenný nástroj pro změnu hlasu. Stačí nahrát záznam, vybrat si cílový hlas a počkat na vygenerování nového zvuku. Altered nabízí dvacet hlasů s různými přízvuky i pohlavími, takže mladá černoška může znít starý bílý muž, italský přistěhovalec se zbaví akcentu, případně si jej někdo dodá, aby zněl jako Super Mario.

Altered stojí na neuronové síti, kterou trénovali mnoha hodinami nahrávek profesionálních herců. Ti tedy propůjčili svůj hlas k tomu, aby jím mohl promlouvat kdokoliv. Dnes už běžně funguje deepfake s videem, Altered dělá totéž se zvukem. A velmi věrně.

Služba samotná důrazně varuje před zneužíváním. Jejím cílem je uchovat hlasy lidí jako „pojistku“ před ztrátou nebo poškozením z důvodu stárnutí či nemoci. Větší ambice ale má v zábavním průmyslu. Typicky by se Altered mohl využívat ve videohrách, kde by NPC mohl namluvit jeden člověk a až v počítači by se hlasy změnily na jiné. Přesně takto vznikly hlasy vedlejších postav v loni vydaném akčním RPG The Ascent, který jako první využil technologii Altered.

Na existenci Altered tento týden upozornili experti z Corridor Crew, kteří na YouTube rozebírají vizuální efekty ve filmech a několikrát již ukazovali pokroky v oblasti deepfake měnících obličeje. V aktuálním videu ukazují, že úpravou hlasů v Altered mohou znít jako Morgan Freeman, Patrick Stewart, Joe Pesci nebo Judi Dench.

Jiný kanál MR3D-Dev pak nedávno ukazoval, jak v Altered Studiu pracovat, co se dá nastavit apod. Nástroj ostatně není pro každého. I základní verze s řadou limitů stojí 120 liber (4300 Kč s DPH) na měsíc, přičemž uvázat se musíte alespoň na čtvrt roku. To si možná amatéři nebudou moci dovolit, takže budou rádi alespoň za zkušenosti ostatních.

Před rokem jsme mimochodem psali o nástroji Marvel.ai, který rovněž umožnil promlouvat hlasem profesionálních herců. Ten však „pouze“ převedl text do zvukové podoby. Altered ale umí rovnou manipulovat zdrojovým hlasem.