Hlasový asistent od Googlu se naučí alespoň trochu reagovat i bez otravného „OK, Google“

Chytré reproduktory s hlasovým asistentem od Googlu by mohly být o kousíček schopnější, inženýři totiž experimentují s tzv. „Quick phrases,“ které v některých případech nahradí občas otravnou úvodní spoušť „Ok, Google.“

Podobná spoušť je dokladem toho, že mají hlasoví asistenti i po letech vývoje ještě ohromný kus cesty před sebou a o nějaké univerzální AI nemůže být vůbec řeč.

Běž se smetím!

Zatímco lidé poslouchají a analyzují vše, co se kolem jen šustne, a teprve podle obsahu a dalších kontextů odhadnou, jestli se jich to týká – třeba povel „Běž ze smetím!“ –, hlasoví asistenti jsou v tomto smyslu stále hluší a slepí.

Kdyby současné chytré reproduktory poslouchaly a analyzovaly jakékoliv mluvené slovo v okolí, při dnešním stavu technologie by je naprosto zmátl jak spuštěný televizor, tak prakticky jakákoliv návštěva. O povídání ze spaní raději ani nemluvě. A ano, i my zákazníci zatím přinejmenším z bezpečnostního hlediska nechceme, aby Google Asistent, Siri a další vnímali úplně všechno.

Právě proto se v nekonečné smyčce snaží v okolním ruchu zachytit jen svoji dostatečně unikátní hlasovou spoušť „Ok, Google, Hey Siri aj.,“ a teprve poté se dozvědí, že jim něco chceme sdělit, a další zvuk už proto posílají skrze internet k pokročilému sémantickému zpracování na výkonných počítačích v datových centrech.

„Ok, Google“ je otravné u častých povelů

Tento přístup je ale opravdu otravný u stručných a častých povelů. Než člověk vykoktá větu „Ok Google, wake me up at 7:00,“ leckdo ten samý povel raději vyťuká na displeji telefonu. Chytré hlavy v Mountain View si proto řekly, že by možná stálo za to, aby se aktivační spouště rozšířily i o těchto pár frekventovaných frází.

No, a to se už dostáváme k oné (a zatím neuvedené) novince Quick phrases, kterou v mobilní aplikaci Google Home vyčmuchali kolegové z 9to5Google.



Quick phrases hlasového asistenta od Googlu (Zdroj: 9to5Google)

V podstatě se jedná o několik skupin příkazů pro ty nejčastější operace pro zapínání a vypínání světel, pro nastavování budíků a všemožných minutek, anebo třeba pro zjištění času a počasí.

What time is it?

V těchto případech by tedy měl asistent později zareagovat třeba na dotaz „What time is it?“ i bez úvodního „Ok, Google.“

Kdy to však přesně bude, zůstává otázkou. Zatím se totiž nejedná o žádnou oficiálně představenou funkci a stejně tak se může jednat pouze o A/B test. A stejnou otázkou zůstává i datum české lokalizace hlasového asistenta od Googlu.

Byť nám ji vývojáři ze švýcarské inženýrské pobočky slíbili už před lety, realita – nejspíše ovlivněná i pandemií – je nakonec smutnější a v nejbližší době to zřejmě nebude.