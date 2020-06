Historie se opakuje. Google tlačí Meet stejně vehementně jako kdysi Google+

Google před nedávnem rozšířil svou službu pro videokonference Meet i pro běžné uživatele a od té doby ji propaguje i ve svých dalších produktech. Nyní se integrace dočkal Gmail na telefonech, který nabídne samostatnou záložku.

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy Google začínal se svou sociální sítí Google+ a snažil se, aby ji používalo co nejvíce uživatelů. Pod tlakem ji tak vnutil téměř všem, kteří měli Google účet – registraci na síti dal dokonce jako povinnou i pro ty, kteří využívali YouTube. Papírově to tehdy zafungovalo, reálně ale tohle jednání Google+ nepomohlo zachránit a služba skončila.

Internetový gigant nyní ukazuje něco podobného. Na trhu je velmi populární služba Zoom, stejně tak jako Microsoft Teams a další, kteří umožňují snadné videohovory nejen mezi uživateli, ale hlavně i ve firmách. Google by chtěl uživatele přetáhnout do svého řešení a tak hodlá využít své vlastní aplikace k propagaci.



Mobilní Gmail získá novou záložku s videohovory z Meetu.

Tlačítko pro vyvolání videokonference skrze Meet tak přibylo již do Kalendáře k událostem či do Gmailu do bočního panelu na počítačích a to i pro běžné, ne jen firemní, uživatele. Meet se totiž nyní snaží cílit na všechny a to i přes to, že pro běžné uživatele má Google svou aplikaci Duo, která je poměrně populární.

Nově najdete Meet v mobilní aplikaci v samostatné záložce. Ta se nachází ve spodní části obrazovky a rozhodně ji nepřehlédnete. Uvnitř najdete seznam plánovaných schůzek/videohovorů z Kalendáře a můžete se snadno připojit. Zároveň zde můžete vytvořit i nový hovor a celá sekce slouží i k samotnému provozu vůbec si tak nemusíte instalovat samostatnou aplikaci Meet. Pokud se vám ale podobná integrace nelíbí, můžete ji vypnout v nastavení aplikace.

Novinka se aktuálně šíří jako aktualizace pro aplikaci Gmail na Android a iOS.

Svou službu Duo občas Google propaguje zvláštními videi: