Hey, Spotify, Epic a další jdou proti Applu. Nelíbí se jim nutnost platit poplatky v App Store

Na veřejnost aktuálně probublal další problém, kdy si nezávislá služba stěžuje na chování Applu. Ten má blokovat její aplikaci a aktualizace, pokud mu neodevzdá část ze svých výdělků. Firma se brání, že jde o nesmysl, Apple naopak namítá, že taková jsou pravidla na jeho platformách.

Nejen na mobilních platformách je zvykem, že si provozovatel obchodu s aplikacemi bere část z tržeb. Jedná tak Google i svého Play Storu, Microsoft v rámci Microsoft Store a i Apple v rámci App Store. Jedná se tak o jakýsi průmyslový standard, byť některé subjekty proti němu protestují. Výše poplatku totiž bývá okolo 30 %, což může ve finále vytvořit nemalé částky.

Všechny tři hlavní platformy se ale liší přístupem – zatímco na Android a Windows si můžete nainstalovat aplikace odkudkoliv, na iOS nikoliv. Oficiální obchod je jediným místem, kde můžete pro svůj telefon získat aplikace, což pro Apple znamená zaručené příjmy, pokud jde o placenou aplikaci.

Hey neprodává skrze App Store, přesto má platit

Některé aplikace ale nejsou hrazené při instalaci, ale na bázi předplatného. Jedná se typicky o různá úložiště, videotéky typu Netflix apod. Zde je volba na vývojáři – buď umožní registraci skrze in-app nákup, či vlastní řešení. Z prvního si vezme provozovatel opět svůj podíl, to druhé může být problém. Zatímco na Androidu ani Windows tato volba blokována není, na iOS většinou ano.

Apple tak tvrdě říká, že jakmile poskytujete aplikaci pro svou placenou službu, musíte tak učinit skrze nákup uvnitř aplikace a tím pádem se podělit o část výdělku. Jedno z řešeních je takové, jaké má třeba Google se svým YouTube Music. To si můžete předplatit i na webu, v rámci in-app nákupu na iOS ale máte částku o 30 % vyšší – tedy o ten poplatek, který odvede Applu.



Podmínky Applu zakazují umožnit nákup mimo aplikaci.

Tímto směrem ale nechtěli jít tvůrci e-mailového klienta Hey, který je k dispozici za předplatné. Samotná služba se zaměřuje na lepší správu příchozí pošty. E-maily vám mohou odesílat pouze ti, které schválíte, přílohy automaticky třídí na jedno místo a nabízí přehledné rozhraní pro newslettery či transakční zprávy. Ročně pak předplatné stojí 99 dolarů.

To si nemůžete koupit jako in-app nákup a ani uvnitř aplikace. Je nutné se registrovat do služby na stránkách, kde zároveň dojde k platbě. To ale odporuje podmínkám Applu, konkrétně bodu 3.1.1 věnujícím se nákupům v aplikacích. Ten přesně uvádí, že vývojář nemůže využít vlastního řešení, chce-li nabídnout placený obsah.

Podobná aplikace by se na iOS neměla dostat

Tvůrci aplikace Hey přitom namítají, že se nejedná o jejich první podobný počin – již takto mají aplikaci Basecamp. Podobně pak třeba funguje i Netflix a další služby. Zde je ale zásadní rozdíl – Basecamp je spíše pro firmy, proto s jeho schválením nebyl problém, a omezení také neplatí pro aplikace, které slouží jako „čtečky“ – tedy různé aplikace pro čtení knih, sledování filmů či poslouchání hudby.

Po tom, co si Hey začalo stěžovat, že jim nebyla schválena aktualizace aplikace, se vyjádřil i Apple pro web Tech Crunch. Phil Schiller přitom uvedl, že prvotní schválení aplikace byla chyba a vůbec se na App Store neměla dostat. Firma je totiž nechce uživatele dostat do situace, kdy si nainstaluje aplikaci, ale nemůže ji používat bez platby či registrace někde jinde.

Zde je ale nutno podotknout, že se jedná o poněkud pokrytecké jednání – Apple sám např. u Apple Music na Androidu nevyužívá in-app nákup pro platbu, ale vlastní řešení, kdy chce po uživatelích vyplnit platební kartu.



Aplikace Apple Music na Androidu in-app nákup nevyužívá. Na cizí platformě firma praktikuje to, co sama v rámci iOS nechce.

Zároveň ale Phil zmiňuje možné řešení nastalého problému. Průchozí by bylo umístit do App Storu verzi zdarma, která by se upgradovala na premium právě uživatelům, kteří by si jej zaplatili, klidně i skrze webové stránky. Za současných pravidel by ale nebylo možné pro vývojáře tuto premium verzi jakkoliv propagovat uživatelům, což zní poměrně absurdně.

Apple si chrání svůj píseček

Velkou roli zde hraje i to, že Apple si velmi ostře hlídá vlastní platformu proti konkurenci. Díky tomu, že zde drží pevnou ruku nad App Storem a schvaluje vše, co se v něm objeví, může reagovat na konkurenci a tu případně na platformu vůbec nevpustit. Děje se tak u celé řady produktů, kdy firma například neumožňuje, aby zde byl konkurenční obchod se hrami – aktuálně Facebooku zamítla aplikaci Gaming.

I v minulosti se Apple ostře postavil proti aplikacím, které přinášely např. stejné, či podobné funkce, jako samotné iOS. Tvůrci si zde několikrát stěžovali, že je firma okopírovala a následně je vystrnadila z App Storu. Důvod je zde přitom poměrně jednoduchý – peníze. Jen za rok 2019 totiž skrze ekosystém okolo Apple Storu proteklo 519 miliard dolarů a Applu se, logicky, nechce tuto částku snižovat.

O zneužití postavení rozhodne EU

Jednání Applu se ale nelíbí více firmám, ne jen službě Hey. Proti poplatkům a údajnému zneužití postavení se ozvalo i Spotify, které spor eskalovalo k k Evropské unii. K tomu se nyní připojili i další – nedávno například Epic Games, stojící za populárním Fortnite, či Match Group (seznamovací aplikace Tinder a další) a Rakuten (u nás hlavně Viber). Nespokojenost vyjádřil i Microsoft, byť ten veřejně přímo Apple nezmínil.

Všichni přitom zmiňují stejný problém – Apple údajně zneužívá svého postavení a blokuje inovace, když nutí tvůrce jakékoliv platby vést skrze vlastní systém. Operační systém iOS sice není dominantní co se týče celosvětového trhu s chytrými telefony, v rámci hlavně západních států má ale i desítky procent podílu na trhu, takže pro vývojáře se jedná o velkou část uživatelů, kterých se toto omezení týká. Konkrétně třeba ve Velké Británii jsou dle StatCounteru jednotlivé systémy vyrovnané.

Samotná firma se ale vyjádřila, že pravidla nehodlá měnit a jsou platná pro všechny. K firmám, které se nově připojily ke stížnosti, akorát pro web The Verge poznamenala, že jsou zklamáni, že se Evropská unie zabývá neopodstatněnými stížnostmi firem, které se chtějí svézt zdarma a nechtějí akceptovat pravidla jako všichni ostatní. Některé firmy přitom mají speciální pravidla, kdy poplatky platit nemusí. Jedná se například o Amazon Prime Video či Airbnb.

Pod drobnohledem je i Apple Pay

Evropská komise aktuálně rozjela dvě vyšetřování případného zneužití a to konkrétně týkající se praktik v rámci App Store a i Apple Pay. Chce se zaměřit na to, zda Apple nenarušuje férovou soutěž při distribuci aplikací a dalšího obsahu v oblastech, kde soupeří s dalšími vývojáři – a to právě se týká např. Apple Music či Apple Books, kde pro změnu konkuruje klasickým nakladatelům.

Co se týče Apple Pay, je problémem to, že firma blokuje přístup k NFC čipu jakýmkoliv jiným systémům pro platby. Veškeré finanční instituce, které chtějí uživatelům umožnit platit skrze produkty Applu v obchodech za využití NFC, tak musí využít Apple Pay, za což opět platí poplatky.

Veškerá vyšetřování jsou ale teprve v počátcích a jakékoliv rozhodnutí, pokud padne, je otázkou poměrně vzdálené budoucnosti.