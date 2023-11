Herní svět se bere příliš vážně. Při vývoji her musí být legrace (Podcast Živě Speciál)

Pozvání do Podcastu Živě přijal herní vývojář Michal Berlinger. Když nastoupil do Amanita Design, šokovalo ho, jak dlouhé jsou jejich projekty. Vývoj trvá klidně pět let a jak Michal říká, dokončením hry nic nekončí. Studio svoje díla udržuje, třeba Machinarium už aktualizuje 14 let. V podcastu s ním řešíme vývojářskou filozofii, jak vypadá den herního vývojáře nebo jak funguje spolupráce v týmu.

Jestli vás zajímají hry a pozadí jejich vzniku, zajděte si poslechnout významné tvůrce na konferenci Game Developers Session, která proběhne 8. až 9. prosince 2023 v Praze. K jejím cílům patří také propojení studentů a studentek s herními vývojáři. Pokud o tvorbě her uvažujete, tak tohle je ideální akce, kam zajít. Živě je mediálním partnerem konference.

01:47 – Programátor a designér v jednom

08:42 – Osobní filozofie

11:54 – Jak se vymýšlí hra

21:58 – Od preprodukce k finiši

29:40 – Srozumitelnost a obtížnost

41:53 – Problematika platforem

50:00 – Dlouhodobá kompatibilita

56:03 – Umělá inteligence ve vývoji

V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.