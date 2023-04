Herní handheld Asus ROG Ally se bude prodávat i v Česku. Je výkonnější než Steam Deck

Se svým vstupem mezi výrobce herních handheldů zvolil Asus trochu netradiční přístup. Už na začátku dubna několika vybraným tvůrcům půjčil předprodukční kousek novinky ROG Ally a my jsme dostali první várku informací.

Nyní Asus odhaluje specifikace a příslušenství. Ceny a reálnou dostupnost se dozvíme až na hlavní akci 11. května. Pro nás podstatné je, že se ROG Ally bude prodávat i u nás s oficiální českou podporou. Steam deck nebo jiné čínské varianty si sice můžete přes internet koupit, ale při jakýchkoli problémech se opravy domůžete těžko nebo případně vůbec.



Přehled parametrů ROG Ally

Srdcem ROG Ally bude nový procesor AMD Ryzen Z1 vyráběný 4nm technologií kombinující architekturu Zen 4 s grafikou RDNA 3. Kromě rychlého SSD na PCIe 4.0 můžete využít čtečku microSD podporující rychlé karty UHS-II. Rychlost spouštění her z microSD by měla tak téměř odpovídat hrám nainstalovaným na SSD. Asus například udává pro Cyberpunk 2077 čas 26,86 sekund z SDD a 27,92 sekund z microSD. Asus chce být dvakrát rychlejší jak konkurenční handheld Steam deck, ale rychlost není to jediné, čím chce ROG Ally zaujmout.

ROG Ally běží na systému Windows 11, od začátku tedy bude podporovat všechny různé zdroje her, od internetových obchodů jako Steam nebo GOG po lokálně nainstalované hry. V tlačítku vypínače je pak čtečka otisků pro rychlé přihlášení do systému. K herním notebookům ROG přidává Asus standardně utilitu Armory Crate, tady dostanete její verzi upravenou pro handheld s dotykovým displejem.



Armory Crate SE pro ROG Ally

Nastavíte v ní kromě režimu výkonu také mrtvé zóny u joysticků nabo zadních triggerů, upravíte intenzitu vibrací na levé a pravé straně nebo přímo při hraní rychle přepnete výkon či vlastnosti displeje.

Displej na ROG Ally bude herní 120Hz IPS s úhlopříčkou 7" a rozlišením 1920 × 1080. Displej s dotykovou vrstvou dále kryje sklo Gorilla Glass Victus. Jas udává Asus na hodnotě 500 nitů, což bude stačit i pro hraní venku na denním světle. Displej podporuje technologii Freesync pro plynulý obraz bez trhání i při nižších počtech snímků za sekundu.



Drobný dok nebo výkonná grafika XG Mobile rozšíří schopnosti handheldu

V příslušenství najdete nejen pouzdra či sluchátka, ale Asus bude prodávat i ROG Gaming Charger Dock, který se přes USB-C připojí k ROG Ally a nabídne USB a HDMI konektory pro připojení k monitoru a klávesnici s myší. Případně také můžete ROG Ally připojit k externí grafické kartě XG Mobile (až s RTX 4090), která z herní přenosné hrabičky vyrobí výkonnou herní mašinu pro hraní v nejvyšších detailech na velkém monitoru.

Zatím neznáme cenu ROG Ally, o různých konfiguracích se sice spekuluje, ale reálnou českou cenu a termín zahájení prodeje se dozvíme nejspíš až za dva týdny. Očekáváme, že ROG Ally bude dražší jak Steam Deck, který se prodává za zhruba 16 tisíc korun. Asus jen slíbil, že cena ROG Ally se vejde pod 1000 dolarů, tedy řekněme pod 25 tisíc korun.