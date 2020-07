Herní enginy: Tohle jsou základy, bez kterých se moderní hry neobejdou

Bez herních enginů by dnes jen těžko vznikaly tak komplexní herní tituly, na jaké jsme si zvykli. Vývojářům výrazně usnadní práci s tvorbou vizuálu hry, herních mechanik, ozvučení i optimalizací.

Unity, CryEngine, Unreal – to je hlavní trojice herních enginů, o kterých si často můžete přečíst v herních recenzích i technologických rozborech nových herních titulů. Právě enginy jsou totiž herní kostrou, bez které by dnes větší hra vznikla jen stěží. Ne že by to bez něj nešlo, ale vývoj by byl mnohonásobně náročnější, dražší, a tudíž i zdlouhavější. A to je nevýhodné nejen z ekonomického pohledu, ale i technologického – pomalý posun znamená i významné zastarávání použitých technologií ještě v průběhu vývoje.

Cihly místo hlíny

Herní engine, který je připraven pro vývoj herního titulu, musí obsahovat vše potřebné, aby na vývojáři zůstalo programování herní mechaniky, logiky a vytvoření grafické stránky. Tedy pospojování hlavních herních komponent do jednoho funkčního balíku, jenž ve výsledku tvoří funkční hru. Tu si můžeme představit jako právě dostavěný dům.