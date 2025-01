Nové verze HDMI a DisplayPortu jsou připravené na monitory s absurdními rozlišeními i frekvencemi

Na CESu jsme se dočkali oznámení nových verzí obou hlavních rozhraní pro přenos obrazu. VESA dokončuje specifikace DisplayPortu 2.1b, finální by měly přijít v průběhu jara. HDMI Forum pak v první polovině roku 2025 dokončí HDMI 2.2.

DisplayPort 2.1b

DisplayPort 2.1b si zachová propustnost původního standardu, tedy až 80 Gb/s, ale zavede podporu aktivních kabelů, které budou mít až tři metry. Nově certifikované kabely ponesou označení DP80LL (low loss) a vyřeší bolístku současných pasivních, které jsou pro některé účely krátké.

DP 2.1 s plnou propustností UHBR20 (80 Gb/s, čtyři linky po 20 Gb/s) mají typicky nanejvýš metr, což může být pro spojení monitory a počítače málo. DP 2.1a délku prodloužil až na dva metry, ale jen v režimu UHBR13.5 (54 Gb/s, čtyři linky po 13,5 Gb/s).

Na trhu už jsou od loňska monitory, které jsou schopné tak široké pásmo zásobovat. Přišly totiž OLEDy s rozlišením 3840 × 2160 px, frekvencí 240 Hz a 10bitovou barevnou hloubkou na kanál. To samo o sobě vyžaduje 59,72 Gb/s. DP2.1 na to stačí, ale jen s těmi metrovými kabely. Případně se musí použít komprese DSC, která nároky na propustnost citelně sníží.

DP2.1b budou podporovat GeForce RTX 5000.

HDMI 2.2

To HDMI v propustnosti na DisplayPort vždycky ztrácelo, ale v roce 2025 se situace obrátí. HDMI 2.2 totiž podporuje až 96 Gb/s, dvojnásobek toho, co zvládne současné HDMI 2.1. Nové kabely ponesou certifikaci HDMI Ultra96, ale v tuto chvíli ještě nevíme, jak to bude s jejich délkou.

Aktualizované rozhraní dále nabídne funkci Latency Indication Protocol, která má zlepšit/opravit synchronizaci obrazu a zvuku u tzv. multi-hop systémů, kdy se signál vede přes více zařízení. Typicky to platí pro AV receivery nebo soundbary.

Díky HDMI 2.2 už se u nejrychlejších monitorů s vysokým rozlišením rovněž nebude muset používat komprese. Pásmo je dost široké, aby zvládlo i 4K@360 s 10bitovou hloubkou, případně 8K@90, 6K@120, 5K@160 apod.

Zdroj: VESA, HDMI Forum