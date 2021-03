HDD zůstanou výhodnější než SSD, říká Seagate. V plánu jsou disky s kapacitou 100 TB

Na trhu se pomalu zabydlují 20TB pevné disky a jejich kapacita by v dohledné době mohla vzrůst na pětinásobek. Promluvil o tom Seagate v nově zveřejněné roadmapě s výhledem na deset let dopředu.

Až doposud kapacity disků rostly dvojím způsobem. Výrobci přidávali počet ploten a zhušťovali zápis. Obojí narazilo na své fyzické či fyzikální limity. Více ploten se do klasických 2,5" a 3,5" formátů nevejde a zužovat záznamové stopy se stávající metodou kolmého zápisu také není možné.

Na řadu tak přichází technologie HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Stopu v místě zápisu zahřívá laser, čímž vznikne stabilnější prostředí pro změnu magnetické polarizace. Bez zahřátí bychom museli použít hlavičky se silnějším magnetickým polem, ale takové neumíme vyrobit.

HAMR nám podle Seagatu vydláždí cestu ke kapacitám okolo 100 TB (či 10 TB na plotnu). Firma v minulosti mluvila, že by toho mohla dosáhnout do roku 2025, avšak v nové roadmapě už cíl posunula na rok 2030. Do pěti let se dostane nanejvýš na 50 TB a ještě letos očekáváme první 24TB disk.

Seagate už vyhlíží také budoucnost po HAMRu. Evolucí bude HDMR (heated dot magnetic recording), jenž by mohla kapacitu znásobit. V současnosti se jeden bit informace uchovává na 20 až 30 nepravidelných „zrnkách“ se stejnou polarizací, budoucí technologii bude stačit jedna pravidelná „tečka“. K tomu ale budou potřeba úplně nové materiály a vědci budou muset zdolat další fyzikální překážky.

Firma ale zůstává optimistická a věří, že jak se budou pevné disky vyvíjet, pořád budou dobrou alternativou stále rostoucích SSD. HDD má zůstat současná výhoda, tedy cena za jeden terabajt. Seagate také dvojnásobně zvýší rychlosti disků a sníží jejich latence. I do běžných spotřebitelských disků by brzy měla dorazit technologie Mach.2 se dvěma hlavičkami, takže na plotnách půjde paralelně pracovat na dvou místech současně.