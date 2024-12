Hardwarové požadavky Windows 11 se nesnižují. Nepočítejte s tím, že by se to změnilo

Kolem hardwarových požadavků Windows 11 vznikla v posledních týdnech zvláštní debata. Pojďme si ji vyjasnit, protože vytváří nesprávný dojem. Vše začalo na Neowinu, který začátkem prosince vydal článek. Microsoft dle jeho titulku popisuje, jak nainstalovat Jedenáctky na nepodporovaném hardwaru.

Autor textu se odkazuje na web podpory, kde se jedna ze stránek věnuje provozování Windows 11 na nepodporovaných počítačích. Její obsah se v časem proměnil. První a kratší verze byla zveřejněna 4. října 2021, tj. v den vydání první iterace Jedenáctek.

Ani původní, ani současná revize podpůrného dokumentu nicméně s instalací na nepodporovaném hardwaru neradí. Microsoft na stránce zdůvodňuje, proč byste Windows 11 na nepodporovaný hardware neměli instalovat.



Tenhle obrázek byl na webu podpory dříve

Nerozporuje ani, že by to nešlo. Možnosti existují, upozorňovali jsme na ně. Na odkazovaném webu podpory ale výrobce návod neposkytuje. Upozorňuje na možné potíže s kompatibilitou a případné další problémy. Píše, že na nepodporovaném počítači nemáte garanci aktualizací.

První revize podpůrného dokumentu obsahovala obrázek z instalačního programu, který na možné problémy upozorňoval. Současně tento instalační program nabízel tlačítko, kterým jste přijali popsaná rizika a pokračovali v instalaci. Sdělení jsme přeložili do češtiny s přispěním Deeplu:

„Tento počítač nesplňuje minimální systémové požadavky pro provozování Windows 11 – tyto požadavky pomáhají zajistit spolehlivější a kvalitnější zážitek. Instalace Windows 11 na tento počítač se nedoporučuje a může vést k problémům s kompatibilitou. Budete-li v instalaci Windows 11 pokračovat, váš počítač již nebude podporován a nebude mít nárok na příjem aktualizací. Na poškození počítače v důsledku nedostatečné kompatibility se nevztahuje záruka výrobce. Výběrem možnosti Přijmout potvrzujete, že jste si toto prohlášení přečetli a rozumíte mu.“

To by se dalo považovat za návod, kdyby se instalační program Windows 11 takhle choval. Pokud váš počítač stanovené nároky nesplňuje, suše vám oznámí, že v instalaci pokračovat nemůžete. Pokračování na vlastní riziko se nepřipouští.



Instalační program vám na nekompatibilním počítači nedovolí pokračovat

Výše uvedené upozornění na webu podpory v textové podobě zůstalo, zatímco obrázek zmizel. Taková byla podoba dokumentu i na začátku prosince, což víme díky archivačnímu projektu The Wayback Machine.

Microsoft doporučuje, abyste před instalací Jedenáctek zkontrolovali kompatibilitu nástrojem PC Health Check. V inkriminovaném dokumentu na webu podpory poskytuje detailní návod, jak se vrátit zpátky na Windows 10 v případě, že omylem upgradujete na nekompatibilním počítači.

Zřejmě v reakci na článek Neowinu redmondští do dokumentu 12. prosince doplnili informační box, kde potvrzují zřejmé. Cílem je poskytnout informace o možných rizicích instalace systému na nepodporovaných počítačích. Nadále si stojí za tím, že na takovém zařízení byste se měli okamžitě vrátit k Windows 10.



Microsoft do podpůrného 12. prosince dokumentu přidal vysvětlení

Hardwarové požadavky Windows 11 se nemění. A nepočítejte s tím, že by se změnily. Jedenáctky jsou na trhu přes tři roky a s postupujícím časem existuje ubývají důvody, proč by redmondští měli slevit. Nedávno na blogu Windows IT Pro naopak popsali, jak je TPM 2.0 nezbytným předpokladem pro bezpečnou budoucnost Windows 11.

Článek o důležitosti TPM si připravili v souvislosti s blížícím se koncem podpory Windows 10. Je extrémně nepravděpodobné, že by svůj požadavek vzal Microsoft zpátky.

Zdroje: Microsoft / Support (1, 2) | Neowin | Windows IT Pro Blog