Hanbaté fotky už na Flickr budou moci nahrávat jen platící uživatelé

Komunitní web pro sdílení fotografií Flickr dlouhodobě zápasí s tím, jak vydělávat peníze. Několik let se to snaží dělat pomocí předplatného, ale stále ho nemá tolik lidí, kolik by si přál, přišel tak s novými omezeními, kterými chce standardní uživatele donutit si zřídit účet Pro. Nově ho budou muset vlastnit uživatelé, kteří chtějí zveřejňovat nahé fotografie či nahrávat větší množství neveřejných fotek.

Kdy novinky vejdou v platnost, zatím není jisté, Flickr na svém blogu sdělil, že to dá včas vědět. Přesně ale popsal, co se bude měnit – explicitní obsah už nebude moci být nahráván volně, podle společnosti tím vznikne „bezpečnější prostor pro všechny“ a zároveň se uvolní více prostoru pro uživatele s předplatným.

Provoz Flickru je totiž nákladný. Potřebuje hostovat obrovské množství fotografií, zároveň ale existovalo jen málo omezení, v jakém množství a co lidé mohli nahrávat. Když proto v roce 2018 službu kupovala firma SmugMug, dušovala se, že zkusí udělat Flickr ziskovým, aniž by uživatelům musela nahraný obsah mazat.

Hlavní cestou mělo být předplatné. Běžní lidé dostali limit vlastnit jen 1000 fotografií, za víc je už nějaký čas potřeba platit, ale upřímně, pokud člověk není profesionální fotograf, větší množství nepotřebuje. Mnoho lidí si tak předplatné stejně nepořídilo a Flickr nadále řeší, jak vydělávat.

Jako variantu nyní vidí právě zpoplatnění nahrávání obsahu s nahotou, „tvorba bezpečnější prostoru“ je spíše jen způsob, jak se krok snaží obhájit, aniž by veřejně přiznal, že potřebuje lidi donutit si pořídit předplatné. Ze stejného důvodu začne platit i další omezení – neveřejných fotografií (ke kterým mají přístup jen přátelé a rodina) bude moci být jen 50.