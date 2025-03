Half-Life 2 v raytracingu si zahrajete už příští týden, koncem března pak AI simulátor života

Právě začíná GDC – Game Developer Conference – takže tu máme i několik zajímavých novinek od Nvidie zaměřené hlavně na vývojáře. Z řady z nich se ale budeme radovat i my běžní hráči.

Co nás ale trápí všechny, je dostupnost a zejména ceny nových grafických karet RTX série 50. Podle Nvidie není důvodem malý počet karet, ale velký zájem zákazníků, který dvojnásobně překonává prodeje při startu předchozí série 40. Ty se sice začaly prodávat v omezeném množství koncem roku 2022, v době stále Covidem rozbitých dodavatelských řetězců, ale i dnes je prostě o nové karty enormní zájem. Výrobci tedy mohou zkoušet navyšovat ceny do absurdních výšin a pokud můžete vyčkat, až se situace uklidní, raději nespěchejte.



Pokud hráči mohou některou RTX funkci zapnout, většinou to udělají

Hlavně podle Nvidie už hráči plně přijali RTX funkce jako DLSS, Raytracing a Reflex pro rychlejší reakce a používá je přes 90 % hráčů.

DLSS 4 (lepší upscaling pomocí transformerů, dopočítávání až tří mezisnímků) pak nyní podporuje více jak 100 her a další budou přicházet. Většina z nich to tedy umí jen přes úpravu v aplikaci Nvidie, přímo v nastavení hry to má zatím jen několik vybraných.



DLSS 4 přidá více snímků, užitečnější je ale lepší upscaling bez rušivých artefaktů

Konečně se také do prvních her dostane technologie Nvidia ACE – jazykový model, díky kterému si budete moci vykládat s herními postavami bez předpřipravených namluvených frází, který bude i synchronizovat pohyb rtů 3D postav s vyslovovaným textem. Koncem března dorazí simulátor života InZOI, něco jako Sims, ale více orientovaný na postavy. V něm budete moci zadávat pokyny přirozeným textem podobně, jako nyní komunikujete třeba s ChatGPT. Ve hrách Naraka: Bladepoint a Black Vultures: Prey of Greed potom dostanete AI společníky, kteří budou díky ACE komunikovat přirozeným jazykem.

Pro herní vývojáře a moddery pak je hlavní zprávou finální verze RTX Remix. Tento nástroj se používá k převádění starších her do moderního hávu využívajícího ray-tracing, ale i vylepšené modely, textury či volumetrické efekty. V plné verzi dovolí RTX Remix ještě rychleji běhající výsledek s využitím lepšího cacheování efektů a streamování textur.



Finální verze RTX Remix dokáže ještě zrychlit už dříve překlopené hry

Hlavní lákadlo vytvořené pomocí RTX Remix ale představuje Half-Life 2 RTX. Dvouhodinové hratelné demo si budete moci vyzkoušet už 18. března a půjde o bezplatný mod pro původní Half-Life 2, která nejspíš už dávno máte ve své Steam knihovně. Half-Life 2 RTX bude podporovat DLSS 4 a tak nejvíce snímků zajistí nové grafiky série 50, ale pochopitelně si zahrajete i na starších grafických kartách.



RTX kůže zvládne i částečnou průhlednost, volumetrické efekty pak díky RTX lépe vykreslená světla

RTX Remix aktuálně podporuje 150 her, už i včetně Left4Dead 2, což je první hra už pro DirectX 10, která podporuje RTX Remix. Finální verze RTX Remix má tak šanci urychlit postupné překlápění starších her do nové grafické podoby a stávajících 30 tisíc modderů může snadněji převést herní klasiku do moderní doby.