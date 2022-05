Haleluja! Poznámková aplikace Google Keep po devíti letech existence umožní formátovat text

„Méně je někdy více“ – tímto heslem se pravděpodobně v minulosti řídili vývojáři poznámkové aplikace Google Keep. Ta tak nabízí řadu funkcí pro evidenci nejrůznějších typů poznámek, ale neruší uživatele prakticky žádnými zbytečnostmi. Po více než devíti letech existence je ale přeci jen čas přinést něco nového.

Webový magazín 9to5Google dekompiloval APK balíček aplikace Google Keep pro Android v zatím nepublikované verzi 5.22.182.00 a podíval se na zdrojový kód. V něm odhalil, že se Google chystá přidat formátování textu, které umožní používat tučné písmo, kurzívu a podtržení. Lze takřka s jistotou předpokládat, že se tyto možnosti objeví i ve verzi pro iOS a v rámci webové aplikace.

Poznámky s formátováním

Posledním významným přírůstkem z hlediska funkčnosti byla možnost nastavit na pozadí poznámek obrázek. Aplikace pro Android v loňském roce také získala inovovaný design ve stylu Material You a nové widgety na domovskou obrazovku, jež umožňují vytvořit nový seznam, kreslit, zaznamenávat poznámky hlasem nebo popisovat obrázky.

Od svého vzniku nabízí Google Keep pro poznámky pouze možnost prostého textu. To sice vedlo ke zjednodušení aplikace, ale ztěžovalo to zdůrazňování klíčových bodů v zápiscích, což někteří uživatelé řešili používáním verzálek.

Ve zdrojových kódech testovací verze se nacházejí řetězce naznačující přítomnost přepínačů pro aktivaci tučného písma, kurzívy a podtržení. Balíček obsahuje také odpovídající ikony, jež jsou stejné jako v aplikacích Dokumenty, Tabulky a Prezentace.

K dispozici budou také nabídky Zobrazit ovládací prvky formátování a Vymazat formátování. V uživatelském rozhraní se však tyto prvky zatím nezobrazují, což naznačuje, že se jedná pouze o přípravu na budoucí spuštění uvedených funkcí. Lze předpokládat, že novinky budou zavedeny v následujících týdnech prostřednictvím aktualizace na straně serveru.