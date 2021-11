Hadřík od Applu za 590 korun je zoufale vyprodaný, počkáte si na něj týdny

Posměšky si vysloužil Apple za svůj „měkký čistící hadřík z neabrazivního materiálu“, který představil na své poslední konferenci. Lidi fascinovala cenovka 590 korun, tedy zhruba pětkrát tolik, kolik zaplatíte za jakýkoliv jiný čistící hadřík. Nakonec se ale může smát jen Apple, jeho taktika opět vyšla – kus látky s nakousnutým jablkem je beznadějně vyprodaný, a to prakticky všude.

Server The New York Times dokonce informuje, že je to nejúspěšnější produkt (lze to vůbec nazvat produktem?), který Apple na konferenci představil. Zájem o čistící hadřík je daleko větší než o novou generaci AirPods, nové MacBooky Pro, nové HomePod mini… prostě o vše ostatní. Firma nestíhá objednávky vyřizovat, a pokud byste si momentálně chtěli hadřík pořídit, počkáte si.

Není to přitom specifikum jednoho regionu, stejná situace jako za oceánem panuje u nás. Když Apple hadřík představil, na oficiálních stránkách bylo uvedené dodání do 1. listopadu. Nyní už web ukazuje 10-12 týdnů, čekají doba je tedy až tři měsíce. Alza.cz hlásí předpokládaný příchod zboží za 21 dní, další oficiální prodejci jako iWant pak časový výhled pro jistotu neuvádějí vůbec. Pokud jste si chtěli hadřík pořídit k Vánocům, spíš s nim nepočítejte.

Zástupce Applu, kterého oslovily The New York Times, uvedl, že tento masivní zájem firmu nepřekvapil. Látka hadříku je podle něj velmi účinná a byla navržena tak, aby byla speciální s vlastní šedou barvou (jeho reálná slova). Materiálem je blíže neupřesněné netkané mikrovlákno.

Jestli vám v tuhle chvíli cukají koutky, nejste sami. Tvrzení o „speciálním neabrazivním čistícím hadříku“ se snažil ověřit portál iFixit, který pravidelně analyzuje vnitřnosti a opravitelnost nových produktů Applu. Na hadřík (nejdříve musíte přeskočit informace o novém MacBooku Pro) vzal mikroskop a zjistil, že jsou to dvě slepené vrstvy látky dohromady. Žádná revoluce se ale nekoná. Závěrem proto radí, ať si místo jednoho Apple hadříku koupíte osm normálních.