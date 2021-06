Hackujeme Gmail v Apps Scriptu: Vyrobíme hlídacího psa, který bude sledovat cenu eura

Je tady další pokračování našich experimentů s Gmailem. Minule jsme si napsali jednoduchý program, který průběžně prochází poštovní službu, hledá v ní potvrzení o nákupech třeba na Alze a útratu ukládá do tabulky. Tentokrát si zbastlíme jednoduchého hlídacího psa.

Všechno za nás udělá mocný Apps Script – vylepšený Javascript běžící na serverech Googlu, který může přistupovat k jeho službám a zcela je ovládat. Jak založit nový projekt a jak vypadá webové rozhraní jeho editoru, jsme si ukázali v předchozím dílu, takže tentokrát už půjdeme rovnou na věc.

Když ho mohou mít e-shopy, tak mi také

Každý e-shop dnes nabízí funkci hlídacího psa, který nám odešle e-mail, jakmile je naskladněno vysněné zboží. Co kdybychom si ale chtěli napsat vlastního, který zareaguje třeba na něco úplně jiného? My si to dnes vyzkoušíme ve skriptu, který bude hlídat cenu eura podle kurzovního lístku České národní banky.

Podívejte se na video, jak funguje hlídací pes v praxi:

V následujících odstavcích si ukážeme, jak to funguje řádek po řádku kódu, přičemž v závěru jako vždy najdete kompletní zdrojový kód.

Cena (nejen) eura podle ČNB

Pokud má náš pes hlídat cenu eura, musí ji nejprve znát. Internet skýtá nepřeberné množství zdrojů, my ale pro jednoduchost použijeme průběžně aktualizovaná data České národní banky. Její kurzovní lístek s cenou několika desítek nejčastějších měn najdete zde.