Hackujeme Gmail v Apps Scriptu: Vyrobíme chytrý e-mail i bez umělé inteligence

Je tu neděle a s ní další pokračování našich hrátek v Apps Scriptu – speciálním Javascriptu, ve kterém automatizujeme jednu službu Googlu za druhou. Všechny naše programovací návody v tomto jazyku a běhovém prostředí postupně najdete pod štítkem Hackujeme Google v Apps Scriptu.

Začali jsme skriptem, který v Gmailu hledal potvrzení objednávek z e-shopů a ukládal jejich souhrnnou cenu do tabulkového dokumentu v Docs. Pokračovali jsme vývojem jednoduchého hlídacího psa, který každý den kontroloval kurz eura a v případě výrazného poklesu nám poslal e-mailovou zprávu. A skončili jsme u automatické archivace důležitých příloh – třeba faktur – na úložišti Drive.

Dnes Apps Scriptem ovládneme Kalendář

Které služby nám tedy ještě zbývají? Třeba Google Kalendář, no a právě s ním se spojíme v dnešním pokračování našeho seriálu.

Podívejte se na video, co si dnes naprogramujeme:

Tentokrát budeme strojově vytvářet nové události v kalendářové službě od Googlu, a to v případě, že nám do Gmailu dorazí zpráva, která bude splňovat předdefinovaná kritéria. Mohlo by to být třeba nějaké klíčové slovo v nadpisu.

Když by se v něm objevilo spojení „Ulož do kalendáře,“ pak se vytvoří událost podle textu v tělu e-mailu a vy tak získáte další způsob ukládání záznamů do diáře – zasláním e-mailu na vlastní poštovní adresu.

My se ale pokusíme o plně automatický přístup. Dejme tomu, že bychom chtěli do kalendářové služby ukládat událost v případě, že v poštovní zprávě rozpoznáme datum. Dnes se naučíme, jak automaticky zareagovat třeba na podobný e-mail:

Ahoj Miloši, víš že je 14.8. 2021 ta hospoda?

Tak dojdi! Místo jako vždy: U překyselenýho žaludkuna Smíchově. Jirka