Hackeři zaútočili na jednu z výzkumných laboratoří Intelu, mohli získat plný přístup k celé síti a souborům

V Izraeli se v poslední množí hackerské útoky na větší firmy a používá se k tomu specializovaný malware s označením Pay2Key, který k zašifrování dat používá algoritmy typu AES a RSA. V plejádě úspěšných zásahů se ale dle informací webu Ctech nyní objevila i jedna z laboratoří společnosti Intel.

Hackeři totiž napadli výrobce čipů Habana Labs, kterého Intel koupil před rokem za 2 miliardy dolarů. Divize vyvíjí specializované akcelerátory pro umělou inteligenci pro nasazení i v datacentrech a tedy pro škálovatelné prostředí s velkým množstvím nodů.

Podle tvrzení hackerů se dostali do vnitřní sítě společnosti a získali přístupy takřka ke všemu, co se v ní nachází, včetně nejnovějších zdrojových kódů a informací k vyvíjeným čipům Gaudi. Jako důkaz zveřejnili hackeři na Twitteru některé interní informace.

Intel zatím na situaci veřejně nereagoval a to i přes to, že hrozí, že by hackeři mohli nějakým způsobem získat přístup i do dalších poboček, například v USA. Důvodem je to, že se jim dle jejich tvrzení podařilo získat plnohodnotný přístup i k hlavnímu doménovému serveru, který zajišťuje ověřování přístupu napříč celou sítí. Hackeři rovněž tvrdí, že mají kompletní seznam přístupových jmen a hesel.

Jak je u těchto útoků obvyklé, útočníci chtějí jako výkupné tučnou odměnu v podobě bitcoinů. Zároveň ale pochopitelně probíhá vyšetřování, do kterého se zapojilo i Ředitelství pro národní kybernetickou obranu.

