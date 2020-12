Hackeři útočí na dodavatelský řetěz vakcíny proti covidu, varuje IBM. Zasáhli i Česko

Zatímco svět nedočkavě vyhlíží vakcínu proti covidu, která je nadějí, že se běžný život alespoň trochu vrátí do normálu, musí zároveň řešit, že tato mezinárodní snaha je terčem kybernetických útoků. Již v minulosti byl zasažen vývoj a nyní se do hledáčku hackerů dostal dodavatelský řetězec, který se má postarat o distribuci očkovacích látek. Na svém blogu na to upozornilo IBM, jež zároveň sdělilo, že jednou ze zasažených zemí je Česká republika.

Kdo přesně za útoky stojí, není známo, ale podle IBM forma útoků naznačuje, že za nimi stojí stát, nikoliv nezávislá skupina zločinců. Hackeři se zaměřili se zejména na tzv. cold chain neboli chladící řetězec, což je forma logistiky, kdy se zboží mrazí. Převáží se takto maso, nebo právě vakcíny – například ta diskutovaná od Pfizeru vyžaduje skladování při mínus 70 stupních Celsia.

Podezřelá kybernetická aktivita začala zhruba v září. Do šesti zemí byly rozeslány phishingové e-maily, jež cílily na organizace napojené na Globální alianci pro očkování (GAVI), respektive její sekci věnující se právě přepravování v chladu. Hackeři se vydávali za reálnou čínskou společnost zapojenou v tomto řetězci a od firem žádali přihlašovací kódy. Kdyby je získali, nejen, že by tím dostali důležité informace o plánované distribuci vakcín, ale zároveň by ji mohli poškodit. GAVI totiž spolupracuje mimo jiné se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) nebo Unicefem.

Phishingové e-maily dorazily například Generálnímu ředitelství pro daně a celní unii při Evropské komisi, německé společnosti, která dělá softwarovou podporu farmaceutickým firmám či výrobci speciálních solárních panelů, které se používají k chladové přepravě vakcín.

Zasaženo bylo několik států v Evropě, plus Tchaj-wan a Jižní Korea. Zajímavé je, že cílem byly i subjekty v České republice, byť IBM je ve veřejném dokumentu nespecifikuje. Proč zrovna my? Náš výzkum vakcíny se nedostal tak daleko, aby to pro někoho bylo zajímavé. Možná se to týká závodu Praha Vaccines v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy, kde chce Novavax vyrábět klíčové očkovací látky. Můžeme jen spekulovat.

IBM v každém případě upozornilo bezpečnostní složky a vypadá to, že zatím k žádným vážným škodám nedošlo.